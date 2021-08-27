《死亡擱淺 導演剪輯版》釋出全新預告影片 說明更多新增內容
日前確定在9月24日推出的《死亡擱淺 導演剪輯版》，在gamescom 2021進一步公布新預告影片，同時也透露導演剪輯版更新內容。
依照先前說明，《死亡擱淺 導演剪輯版》將以PlayStation 5特性重新投入製作，並且追加擴充內容，讓玩家能重新體驗此款遊戲。
在此次公布內容中，則是確認將加入全新戰場、靶場，以及強化設計的戰鬥系統，其中包含升級後的近身搏擊招式，以及更多武器，另外也會加入包含貨物發射機、支撐骨架、夥伴機器人、跳躍坡道，同時也將加入翡若捷賽車場與全新故事任務，以及8首新樂曲。
另外，在對應PlayStation 5功能部分，則如先前說明將加入DualSense控制器的觸覺回饋功能，以及藉由特製自適應扳機阻力讓玩家更深入感受《死亡擱淺》的世界，另外也能透過相容耳機感受3D音效，以及PlayStation 5快速載入功能與最高可達4K 60fps畫面顯示效果，或是以細緻畫質呈現的4K畫面，兩種顯示模式均支援HDR顯示效果。
《死亡擱淺 導演剪輯版》光碟版或數位版將以新台幣1490元價格銷售，數位豪華版則以新台幣1790元銷售，而持有PlayStation 4平台版本的玩家，則可透過新台幣200元價格升級為PlayStation 5平台的《死亡擱淺 導演剪輯版》數位豪華版，至於先前在PlayStation 4平台的遊戲紀錄也能移轉至PlayStation 5平台使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪果粉們注意了！iPhone 13被爆「這天開賣」 共四款機型
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：廉價山寨機？
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪iPad mini 6模具流出！這按鍵移到頂端 可能有更大的螢幕和鏡頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言