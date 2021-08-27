《死亡擱淺 導演剪輯版》釋出全新預告影片 說明更多新增內容

日前確定在9月24日推出的《死亡擱淺 導演剪輯版》，在gamescom 2021進一步公布新預告影片，同時也透露導演剪輯版更新內容。

依照先前說明，《死亡擱淺 導演剪輯版》將以PlayStation 5特性重新投入製作，並且追加擴充內容，讓玩家能重新體驗此款遊戲。

在此次公布內容中，則是確認將加入全新戰場、靶場，以及強化設計的戰鬥系統，其中包含升級後的近身搏擊招式，以及更多武器，另外也會加入包含貨物發射機、支撐骨架、夥伴機器人、跳躍坡道，同時也將加入翡若捷賽車場與全新故事任務，以及8首新樂曲。

另外，在對應PlayStation 5功能部分，則如先前說明將加入DualSense控制器的觸覺回饋功能，以及藉由特製自適應扳機阻力讓玩家更深入感受《死亡擱淺》的世界，另外也能透過相容耳機感受3D音效，以及PlayStation 5快速載入功能與最高可達4K 60fps畫面顯示效果，或是以細緻畫質呈現的4K畫面，兩種顯示模式均支援HDR顯示效果。

《死亡擱淺 導演剪輯版》光碟版或數位版將以新台幣1490元價格銷售，數位豪華版則以新台幣1790元銷售，而持有PlayStation 4平台版本的玩家，則可透過新台幣200元價格升級為PlayStation 5平台的《死亡擱淺 導演剪輯版》數位豪華版，至於先前在PlayStation 4平台的遊戲紀錄也能移轉至PlayStation 5平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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