Ubisoft揭曉《極地戰嚎6》最新故事預告影片 預計10/7正式推出

Ubisoft在稍早舉辦的gamescom 2021:Opening Night Live活動上，釋出預計在10月7日推出的《極地戰嚎6》最新故事預告影片。

《極地戰嚎6》以時間彷彿靜止的迦勒比海熱帶天堂「亞拉」為舞台，讓玩家加入革命行動，並且將亞拉人民從獨裁者安東．卡斯迪路與他的兒子迪亞哥專制統治解救出來，並且體驗游擊戰的驚險與混亂。

玩家在遊戲中將扮演被捲入游擊隊行動的亞拉當地中輟軍人丹尼．羅哈斯，分別能以女性或男性身份扮演，並且加入由各式各樣角色組成的游擊隊，包括革命組織「自由民」領袖克拉拉．賈西亞，或是厭倦一切的前KGB間諜及游擊專家胡安．科特斯，並且以打倒暴君而戰。

遊戲同樣由Ubisoft多倫多工作室開發，此次將帶領玩家前進凍結時光的熱帶天堂「亞拉」，直搗現代遊擊革命的核心地帶。

同時，遊戲中更邀請曾經演出《曼達洛人》、《絕命毒師》的Giancarlo Esposito，以及演出《可可夜總會》的Anthony Gonzalez，另外則是由曾創作《毒梟》配樂的影視作曲家 Pedro Bromfman擔任此次遊戲樂曲創作，而遊戲開場動畫則是由曾經執導《西方極樂園》、《無間警探》，同時也是艾美獎得主Patrick Clair製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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