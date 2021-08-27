《地平線：西方禁地》確定延後至明年推出 《地平線：期待黎明》釋出穩定顯示更新
先前有消息指出《地平線：西方禁地》 (Horizon: Forbidden West)將延後至明年推出的消息，稍早由索尼互動娛樂證實將調整至2022年2月18日推出。
在原先說法中，Guerrilla Games董事、現任索尼全球遊戲工作室負責人Hermen Hulst表示《地平線：西方禁地》計畫在今年底的聖誕假日前推出，但彭博新聞後續報導指稱Guerrilla Games計畫將此款遊戲上市時間延後至明年。
而在此次gamescom 2021公布消息中，索尼互動娛樂確認此款遊戲作品將延後到2022年2月18日推出，但並未說明具體延後原因，但顯然也與近期疫情影響有關。
除了確認遊戲延後上市，索尼互動娛樂也同步確認《地平線：西方禁地》將同步推出PlayStation 5與PlayStation 4平台版本，其中若購買PlayStation 4平台版本的話，在PlayStation 5平台上遊玩，則可免費升級為PlayStation 5平台版本。
另外，針對過去推出的《地平線：期待黎明》，索尼互動娛樂也宣布從即日起釋出更新內容，將使遊戲能以平穩的60fps規格運作，藉此提昇整體遊玩流暢度與顯示輸出穩定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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