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《最後一戰：無限》 確定12/8推出 限量同捆組主機、控制器與周邊同步揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

因為疫情影響而宣布延後至今年推出的《最後一戰：無限》 (Halo: Infinite)，在此次gamescom 2021期間終於確認將會在12月8日正式推出。而配合《最後一戰：無限》即將推出，以及迎接《最後一戰》系列作品20週年，微軟也宣布推出以《最後一戰：無限》為主題打造的限量同捆組遊戲主機、控制器，並且與Razer、Seagate合作客製化主題周邊。

此款由343 Industries工作室開發，並且由微軟平台獨佔發行的作品，將會推出單人劇情模式，以及多人對戰模式，但後者在遊戲初期推出時暫時還不會加入。

而在此次釋出預告影片中，則是公布多人對戰模式畫面，同時也確認多人對戰模式將會以季為單位，將會持續加入不同內容吸引玩家持續遊玩，其中在影片內出現的女性隊長則會成為首波釋出內容的重點人物。

遊戲預計會在今年12月8日推出，預計在Xbox Series X|S、Xbox One及Windows 10平台推出，而微軟也計畫將此款遊戲加入Xbox Game Pass訂閱服務內，讓訂閱此服務的玩家可以在遊戲上市首日即可遊玩，甚至訂閱Xbox Game Pass Ultimate的玩家還可以透過雲端串流遊玩方式體驗此款作品。

《最後一戰：無限》限量同捆組主機等硬體同步推出

此外，微軟不意外地也配合《最後一戰：無限》即將推出，以及迎接《最後一戰》20週年紀念，宣布將在11月15日推出Xbox Series X－《最後一戰：無限》限量同捆組 (Xbox Series X – Halo Infinite Limited Edition Bundle)遊戲主機，同時也會推出以《最後一戰：無限》為主題的Elite Series 2控制器 (Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2)，另外也將與Razer、Seagate兩個長期硬體合作夥伴推出同樣以《最後一戰：無限》主題設計的耳機配件與外接式硬碟。

其中限量同捆組遊戲主機與控制器都會從即日起開放預購，並且會在11月15日於全球地區特定通路銷售，而Razer客製化打造的耳機則會以Kaira Pro為設計，但尚未確認實際上市時間。至於Seagate以《最後一戰：無限》為主題打造的外接式硬碟，則是以先前推出的Game Drive for Xbox為基礎，提供2TB及5TB儲存容量，預計會在今年10月開放銷售。

建議售價部分，Xbox Series X－《最後一戰：無限》限量同捆組將以549.99美元價格銷售，以《最後一戰：無限》為主題的Elite Series 2控制器建議售價為199.99美元，而Seagate以《最後一戰：無限》為主題打造的外接式硬碟建議售價則依照容量區分為99.99美元與159.99美元，Razer客製化耳機則尚未公布建議售價。

台灣地區方面，目前也可從Xbox官網確認會在11月15日跟進銷售限量同捆組遊戲主機與控制器，建議售價分別為新台幣16999元與5890元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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