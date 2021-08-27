左右鞋怎麼分？幼童靠switch手把一招清楚辨認 網驚呼：天才設計師！

對還在學習的幼童而言，如何分辨左右不是一件容易的事，初期往往需要很多提醒，才能協助他們辨認。最近有位日本網友，就因為要兒子怎麼分辨左右邊，結果發生了一件趣事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「xxxrinnoxxx」最近分享，表示他要就讀小學的兒子，在校園使用的室內鞋中，做好左右邊的標示，以防實際穿鞋時不小心穿反。結果兒子並非在鞋子中寫上「左」、「右」，而是畫上了任天堂switch的手把「Joy-Con」，作為分辨左右的記號。

Joy-Con是少數可以左右拆卸的遊戲手把，在一般規格下，通常左邊會是紅色的，有著「-」跟拍照的按鈕，右邊則是藍色，附有「+」跟回首頁的按鈕，對於遊戲玩家來說，確實是看一眼手把，就能辨認出到底是左是右。

任天堂switch左右兩側的手把顏色與按鈕配置都不一樣，玩家一看就分得清楚是左是右。圖／蝦皮購物

網友們紛紛表示「已經到了用switch來記左右的世代了」、「你兒子是天才嗎」、「Good Idea」、「這比耳提面命教他左右有用多了」、「這兒子長大後會變設計師吧」、「真的寫左右反而容易搞混『所以右邊是哪邊』」、「還年輕可以這樣分，但老人可能看不懂」、「這樣分絕對不會弄錯」、「這種視覺方式還比較好理解」。

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