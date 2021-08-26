以《跑車浪漫旅 競速》 舉辦的線上保時捷亞太地區電競 將於9月展開

聯合新聞網 / 楊又肇

日本保時捷、台灣保時捷、保時捷亞太，以及韓國保時捷共同推動的保時捷亞太地區電競賽事「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」，今日 (8/25)公布具體賽制細節，並且預計在9月開始展開線上預賽。

依照台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」電競賽事將成為保時捷與粉絲溝通互動起點，預計透過賽事互動讓更多粉絲認識保時捷，同時也將成為台灣保時捷賣相虛擬賽事的第一步。

在先前公布消息中，參賽者僅需透過在PlayStation 4平台發行的《跑車浪漫旅 競速》 (Gran Trusimo Sport)中，透過競速模式點選「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」電競賽事即可完成報名，參賽者可以使用PlayStation 4遊戲主機，或是透過PlayStation 5登入參與。

其他規定則包含必須在比賽開始前15分鐘完成登入，並且符合年滿18歲以上，位於台灣、日本、韓國、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、汶萊、菲律賓和紐西蘭條件即可參賽。

而賽事將從9月及10月進行5回合線上預賽，每回合預賽都會各有2場比賽，並且將透過曾讓保時捷車隊摘下19次利曼24小時耐力賽冠軍、締造最高奪冠次數的法國薩爾特賽道 (Circuit de la Sarthe)，以及舉辦世界耐力錦標賽 (World Endurance Championship)的日本富士國際賽車場 (Fuji International Speedway)，另外則包含巴瑟斯特24小時耐力賽 (Bathurst 24 Hour race)所在地澳洲帕諾拉馬山賽道 (Mount Panorama Circuit)與經典賽車世界聖地－英國古德伍德賽道 (Goodwood Motor Circuit)在內5大知名賽道。

在「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」電競賽事中，參賽者可駕駛從車壇傳奇到現代經典的多部保時捷車款，其中在英國古德伍德賽道舉辦預賽，將以保時捷356A/1500 GS GT Carrera Speedster '56做為賽事用車。另外，在法國薩爾特賽道預賽則會採用保時捷針對世界耐力錦標賽及利曼24小時耐力賽開發的混合動力系統原型車－保時捷919 Hybrid ’16。

至於預計在日本富士國際賽車場舉行的首場「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」電競賽事，則會指定使用源自1973年因應Group 4組別賽車打造Carrera RSR，並且搭載4.0公升自然進氣水平對臥引擎，動力輸出達502BHP的保時捷 911 RSR (991) '17。

各參賽地區預賽總成績最高的前5名，總計20名選手將晉級下一階段的資格賽，而各區冠軍及資格賽總成績前6名選手，總計10名選手則可於決賽一決高下，總冠軍更將受邀前往東京進行前所未有的難得旅程，還可在全新落成的Porsche Experience Centre保時捷體驗中心享受熱血激昂的駕馭樂趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

保時捷 日本

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