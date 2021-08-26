微軟於gamescom 2021展前公布多款資訊 更多獨立遊戲將進駐Xbox Game Pass

在新冠肺炎疫情紛擾下，許多店家不敵人潮衰退，紛紛關門大吉，就連知名的企業行號也在其中。最近日本的寶可夢商店，也興起一股倒閉潮。就有一位網友，在最後一次到寶可夢商店消費時，意外發現在店家發票中的隱藏訊息，惹哭不少其他網友。

2021-08-22 07:33