微軟於gamescom 2021展前公布多款資訊 更多獨立遊戲將進駐Xbox Game Pass

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次gamescom 2021展前活動中，微軟也公布多款遊戲更新消息，其中包含釋出《垂死之光2》最新預告、《天命2》最新資料片「黑針巫后」與最新賽季「魂落季節」、《荒野遊俠3》最新下載更新內容「聖爆邪教」，以及《腐朽之都2》免費更新「歸途」，另外更宣布將在《世紀帝國4》加入投石機設計。

此外，微軟也確定將更多獨立遊戲帶進Xbox Game Pass訂閱服務，讓更多玩家可以體驗獨立業者打造遊戲。

《垂死之光2》最新預告：

《天命2》最新資料片「黑針巫后」與最新賽季「魂落季節」：

《荒野遊俠3》最新下載更新內容「聖爆邪教」：

《腐朽之都2》免費更新「歸途」：

《世紀帝國4》加入投石機設計：

《異形：火力小隊》登上Xbox Series X|S、Xbox One：

《黏液》釋出實機遊玩影片：

《十字軍之王III》將登上Xbox Series X|S：

《迷失之刃》將在明年登上Xbox Series X|S：

更多獨立遊戲進駐Xbox Game Pass:

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox

延伸閱讀

太空清潔隊！冒險新作《黏液》公開遊玩影片 吸光黏呼呼寄生蟲解決汙染

上課囉！《世紀帝國4》1:1重現巨型投石機 專家現身解說深入品味中世紀

玩好玩滿！微軟xCloud雲端遊戲服務今年底登上Xbox新舊世代主機

《極限競速：地平線5》釋出8分鐘實機畫面 同步公開封面車款、限量控制器

相關新聞

《極限競速：地平線5》釋出8分鐘實機遊玩影片 公布封面車款與限量控制器消息

預計在11月9日正式推出的《極限競速：地平線5》 (Forza Horizon 5)，在此次gamescom 2021展前活動公布長達8分鐘的實機遊玩影片，並且公布封面車款與限量控制器等消息。

《微軟模擬飛行》將釋出德國、奧地利、瑞士三地更新內容 追加「鋼鐵安妮」運輸機與競速模式

微軟在此次gamescom 2021展前活動上，宣布《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)將釋出包含德國、奧地利、瑞士三地的「World Update VI」更新內容，其中包含新增100個著名風景與地標，並且針對這三個地點的機場加入著陸挑戰，並且增加發現飛行與國家之旅等內容。

Ubisoft公布《虹彩六號：撤離禁區》具體資訊 上市時間調整至明年1月

日前確認於Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5與PlayStation 4，以及PC平台推出的《虹彩六號：撤離禁區》 (Rainbow Six Extraction)，Ubisoft稍早公布此款遊戲更多細節。

寶可夢商店現倒店潮！粉絲趕見最後一面 見收據「隱藏訊息」淚崩

在新冠肺炎疫情紛擾下，許多店家不敵人潮衰退，紛紛關門大吉，就連知名的企業行號也在其中。最近日本的寶可夢商店，也興起一股倒閉潮。就有一位網友，在最後一次到寶可夢商店消費時，意外發現在店家發票中的隱藏訊息，惹哭不少其他網友。

Sony配合《NBA 2K22》上市推DualSense無線控制器同捆組 內容物曝光

配合即將在9月10日推出的《NBA 2K22》，索尼互動娛樂宣布將在遊戲上市當日同步推出DualSense無線控制器與「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡同捆組合。

開學前大放送！遠傳friDay影音方案 動漫10元看到飽

暑假將進入尾聲，快趁開學前狂追喜愛的動漫作品！遠傳（4904）friDay影音推出「夏日動漫祭」， 8月底前只要在官網購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。