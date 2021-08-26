微軟於gamescom 2021展前公布多款資訊 更多獨立遊戲將進駐Xbox Game Pass
在此次gamescom 2021展前活動中，微軟也公布多款遊戲更新消息，其中包含釋出《垂死之光2》最新預告、《天命2》最新資料片「黑針巫后」與最新賽季「魂落季節」、《荒野遊俠3》最新下載更新內容「聖爆邪教」，以及《腐朽之都2》免費更新「歸途」，另外更宣布將在《世紀帝國4》加入投石機設計。
此外，微軟也確定將更多獨立遊戲帶進Xbox Game Pass訂閱服務，讓更多玩家可以體驗獨立業者打造遊戲。
《垂死之光2》最新預告：
《天命2》最新資料片「黑針巫后」與最新賽季「魂落季節」：
《荒野遊俠3》最新下載更新內容「聖爆邪教」：
《腐朽之都2》免費更新「歸途」：
《世紀帝國4》加入投石機設計：
《異形：火力小隊》登上Xbox Series X|S、Xbox One：
《黏液》釋出實機遊玩影片：
《十字軍之王III》將登上Xbox Series X|S：
《迷失之刃》將在明年登上Xbox Series X|S：
更多獨立遊戲進駐Xbox Game Pass:
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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