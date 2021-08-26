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《微軟模擬飛行》將釋出德國、奧地利、瑞士三地更新內容 追加「鋼鐵安妮」運輸機與競速模式

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟在此次gamescom 2021展前活動上，宣布《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)將釋出包含德國、奧地利、瑞士三地的「World Update VI」更新內容，其中包含新增100個著名風景與地標，並且針對這三個地點的機場加入著陸挑戰，並且增加發現飛行與國家之旅等內容。

此外，微軟也將透過「當地傳奇」更新計畫，收錄世界上知名度不算高，卻在當地相當知名的飛機，首波配合「World Update VI」更新加入飛機，將是過去由德國戎克於1932年至1945年間生產的「Junkers JU-52」運輸機，並且在西班牙內戰與二戰期間擔任轟炸機，目前更成為瑞士航空及漢莎航空等航空公司作為民航運輸服務機種，並且以外殼堅硬特色聞名，在德國更有「戎克大嬸」 (Tante Ju)，以及「鋼鐵安妮」等稱號。

同時，微軟也宣布在《微軟模擬飛行》與總部位於布魯賽爾、專注電動多旋翼直升機設計的德國飛機製造商Volocopter GmbH合作，預計收錄其可垂直起降的空中計程車飛機eVTOL，另外也確定將與美國內華達州里諾航空大賽協會 (RARA)合作，將在遊戲中加入競速比賽模式，讓玩家可透過線上方式與其他玩家競爭飛行。

「World Update VI」更新內容預計在9月7日釋出更新，而與Volocopter GmbH合作內容則預計在11月釋出，與里諾航空大賽協會合作的競速比賽模式則會在今年秋季推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 瑞士 直升機 微軟

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