微軟Xbox Game Pass Ultimate方案 年底登上Xbox Series X|S、Xbox One系列主機

在此次gamescom 2021展前活動上，微軟確定日前已經開放Windows PC、平板及手機使用，並且包含雲端串流遊戲服務的Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，確定將在今年聖誕節開放Xbox Series X|S、Xbox One系列遊戲主機使用，並且能遊玩超過100款遊戲作品，同時能以1080P 60fps畫質表現遊玩。

微軟過去就已經透露計畫將雲端串流遊戲服務帶到更多平台上使用，其中也包含旗下遊戲主機。而此次宣布將在今年聖誕節讓Xbox Series X|S、Xbo One系列都能使用Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，也算是將雲端串流遊戲服務拓展版圖補完，正式涵蓋PC、手機、平板與遊戲主機平台。

而在執行介面中，如果看見遊戲介紹圖像包含雲朵圖示，就代表這款遊戲可以透過雲端串流方式遊玩，同時微軟也強調日後將會持續擴充支援雲端串流遊玩的遊戲陣容，其中更包含多款僅在Xbox Series X|S推出的遊戲作品。

雖然對於擁有Xbox Series X|S的玩家來說，此項方案的意義並不算大，但是對於目前仍使用Xbox One系列主機的玩家來說，則是可以透過雲端串流方式遊玩次世代遊戲，甚至是原本僅限Xbox Series X|S遊玩的遊戲作品，也能透過網路串流方式在Xbox One系列主機順利遊玩，如此一來也能繼續讓遊戲主機使用生命週期再次延長。

而對於微軟而言，這樣的作法也能讓Xbox One系列遊戲主機繼續在市場銷售，以利填補目前Xbox Series X|S市場供貨仍有短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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