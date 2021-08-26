《極限競速：地平線5》釋出8分鐘實機遊玩影片 公布封面車款與限量控制器消息
預計在11月9日正式推出的《極限競速：地平線5》 (Forza Horizon 5)，在此次gamescom 2021展前活動公布長達8分鐘的實機遊玩影片，並且公布封面車款與限量控制器等消息。
以墨西哥為遊戲舞台的《極限競速：地平線5》，同樣標榜以開放世界形式打造，並且讓玩家能在遊戲中使用包含AMG Project One超級跑車，以及來自上百家授權車廠的數百台車輛，同時在Xbox Series X|S與Windows PC平台版本更支援高解析度畫質與光線追蹤效果。
而此次公布消息中，更確認封面車款將採用2021年款的福特Bronco Badlands，以及採用Hybrid F1技術的Mercedes-AMG One。另外，微軟也確認將推出《極限競速：地平線5》限量版Xbox無線控制器消息，將以源自賽車設計的透明黃色外殼，藉此營造超跑質感。
《極限競速：地平線5》預計在11月9日於Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC平台推出。
封面車款介紹：
限量控制器：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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