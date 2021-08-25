EA開放旗下涵蓋視覺、聲音相關技術專利 讓更多身障玩家順利遊玩遊戲

EA (美商藝電)宣布，將對外開放使用旗下多項無障礙遊玩相關專利，以利更多遊戲能順利讓身體有特定障礙的玩家也能順利遊玩。

而這些專利中，包含目前已經應用在《Apex英雄》 (Apex Legends)的標記系統 (Ping System)，讓玩家可以直接透過畫面上顯示的標記內容與隊友進行戰略攻擊，或是配合聯防。而另一項專利，則是應用在《勁爆美式足球》 (Madden NFL)及《國際足盟大賽》 (FIFA)系列遊戲，讓玩家可改變顏色與對比，藉此讓色弱或色盲玩家可以更容易檢視遊戲畫面。

另外，則是包含可以針對玩家聽力需求調整聲音輸出的功能，讓對於特定音頻感到煩感，或是讓聽力不佳的玩家，可以更舒適地感受更合適的遊戲音樂及音效。

目前EA更將相關技術編碼內容透過GitHub公開，並且允許更多開發者以此編碼內容進行使用，或是依照遊戲設計需求進行調整。

除了EA，包含微軟也在先前打造適合身障玩家遊玩的Xbox可擴充控制器 (Xbox Adaptive Controller)，同時也在Xbox遊戲主機及Windows作業系統加入許多協助身障玩家遊玩遊戲的功能，而蘋果旗下iOS與Google的Android作業系統，其實也都有特別針對身障玩家使用需求提供各類輔助功能，藉此縮減身障玩家與一般玩家之間的遊玩體驗落差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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