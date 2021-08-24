Ubisoft公布《虹彩六號：撤離禁區》具體資訊 上市時間調整至明年1月

日前確認於Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5與PlayStation 4，以及PC平台推出的《虹彩六號：撤離禁區》 (Rainbow Six Extraction)，Ubisoft稍早公布此款遊戲更多細節。

依照Ubisoft公布消息，《虹彩六號：撤離禁區》將提供富有深度的幹員進度系統、四個可調整的難度等級、12張不斷變化的地圖、13個動態任務目標、超過90款槍枝與裝備，以及獨特的排名模式，另外在上市後將透過更多內容更新吸引玩家遊玩。

玩家將加入REACT團隊，組織一支由《虹彩六號：圍攻行動》中受人喜愛知名幹員組成的1至3人小隊，對抗稱做古菌體的神秘外星生物，並且可透過超過65款武器、10項傳統《虹彩六號：圍攻行動》技術及15項獨家的REACT技術的幹員，藉此迎戰外星人威脅。

同時，玩家在遊玩過程中會被部署到美國境內4個不同地區，包括紐約、舊金山和其他兩個地區，並在12張全新、變化莫測的地圖上迎戰外星人威脅。每張地圖約略是先前《虹彩六號：圍攻行動》地圖的三倍大，並且包含獨特的動態修改器，以確保每次入侵行動都能帶來獨一無二的體驗。

在戰術入侵的過程中，玩家將面對13個不同任務目標，其中一個是「通道目標」，將使玩家面對「變化體」這種會模仿REACT幹員外貌及行為的古菌變體，同時遊戲中更帶來13種危險的古菌變體原型、侵擾、寄生突變挑戰、各式各樣的入侵行動類型，還有令人興奮的全新遊戲特色，包括孵化囊、孢體和蔓生體。

而對於初次接觸《虹彩六號》遊戲、想按照自己步調遊玩的玩家，一樣可在《虹彩六號：撤離禁區》獨自遊玩。至於同時擁有《虹彩六號：圍攻行動》和《虹彩六號：撤離禁區》的玩家，可立即解鎖全部18位來自《虹彩六號：圍攻行動》的幹員，而且玩家還可以在兩款遊戲中取得精英「聯合前線」外觀同捆。

另外，預購《虹彩六號：撤離禁區》的玩家將可獲得「星際環軌」同捆，內含給 Finka 和 Lion 使用的「獵戶座」制服和頭部裝備、通用「汽化」武器塗裝，以及「迫降者」飾品。《虹彩六號：撤離禁區》也會在遊戲發售後持續提供更新與追加內容。

原訂在9月16日推出的《虹彩六號：撤離禁區》，目前調整為2022年1月正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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