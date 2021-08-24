Sony全球遊戲工作室負責人：日本仍為發展重心 持續投資境內遊戲業者

近期接受GameInformer網站採訪時，索尼互動娛樂全球遊戲工作室負責人Hermen Hulst表示依然會著重Sony Japan Studio及日本市場發展布局，同時也強調將持續對外投資日本境內遊戲業者發展，同時更說明雖然目前跨入PC遊戲市場，但未來依然會以遊戲主機平台為重。

在此之前，不少市場看法認為索尼互動娛樂目前更著重全球化市場發展，因此過往更偏向日本遊戲市場的Sony Japan Studio的地位明顯改變，因此引發不少遊戲製作人選擇離開，並且在今年4月宣布重組消息。

對此，Hermen Hulst則是做出澄清，強調索尼互動娛樂基本上還是隸屬Sony體系，同時也是一家日本公司，因此並不會因此改變Sony Japan Studio發展地位，甚至強調日後依然會著重日本境內遊戲市場布局。

而Hermen Hulst更強調製作《跑車浪漫旅》系列作品，並且由山內一典負責帶領的Polyphony Digital，實際上也是索尼娛樂互動積極投資遊戲工作室，同時未來也會針對諸如打造《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》 、《隻狼》等作品的From Software，以及由著名製作人小島秀夫成立，並且創作《死亡擱淺》的小島工作室等第三方遊戲開發商進行投資、合作，因此強調本身仍相當重視日本遊戲市場。

依照Hermen Hulst說明，強調索尼互動娛樂並不會一味地布局全球化發展，因此忽略原本就是以重點發展的日本遊戲市場。

另外，Hermen Hulst也表示即便跨入PC遊戲市場，並且在後續獲得極大成功，未來依然會以PlayStation遊戲平台發展為重，因此遊戲作品都會先在遊戲主機平台上推出，而PC平台則會在後續鎖定更豐富、更完整的遊戲內容體驗，例如藉由PC硬體效能以更高畫質、解析度形式呈現，或是加入即時光影追跡效果，讓PC玩家可以感受遊戲魅力。

目前索尼互動娛樂將持續擴大遊戲工作室發展規模，並且持續對外招募新血，擴大遊戲內容發展，同時提供更高品質的遊戲作品吸引玩家支持，藉此維持本身在遊戲市場領先優勢。

但除了索尼互動娛樂，微軟在近幾年也開始積極擴展日本遊戲市場，並且與更多日本遊戲業者維持深入合作，讓更多日系遊戲作品也登上Xbox平台，甚至可以透過Xbox Game Pass訂閱服務吸引更多玩家支持，使得Xbox近年在日本遊戲市場開始出現大幅銷售成長趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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