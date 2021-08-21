《決勝時刻：先鋒》正式揭曉 確定以二戰為背景、扮演特種部隊改寫歷史

先前以短片形式預告後，動視 (Activision)正式揭曉《決勝時刻》系列全新作品《決勝時刻：先鋒》內容細節，同時也確認遊戲將以二戰時空背景為設計，同時也預告將在今年下半年推出《決勝時刻：現代戰域》全新遊戲體驗。

《決勝時刻：先鋒》將包含劇情戰役、線上多人遊戲和殭屍合作模式，同時玩家將扮演特種部隊改寫歷史，並且組成第一特遣隊前往歐洲東西部戰線、太平洋和北非探索故事情節高潮迭起的第二次世界大戰劇情戰役。

多人遊戲會在遊戲發行首日推出多達20張地圖，而殭屍模式愛好者則可以暢玩經典的殭屍遊戲體驗，包括《決勝時刻》系列首創的角色穿越機制。另外，玩家可進一步體驗全新《決勝時刻：現代戰域》遊戲體驗，內容包含全新地圖、全新遊戲內容和全新遊戲體驗。

遊戲部分則是由Sledgehammer Games開發，並且採用《現代戰爭》所使用的新世代《決勝時刻》引擎，至於殭屍模式的開發則由Treyarch主導開發，而《決勝時刻：現代戰域》是由Raven Software領軍開發。另外，包含Beenox、Demonware、High Moon Studios、Activision Shanghai Studio和Toys for Bob等遊戲工作室也協助開發《決勝時刻：先鋒》與《決勝時刻：現代戰域》。

《決勝時刻：先鋒》從即日起開放預購，預計在11月5日透過PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及PC版Battle.net遊戲平台發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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