《決勝時刻：先鋒》正式揭曉 確定以二戰為背景、扮演特種部隊改寫歷史
先前以短片形式預告後，動視 (Activision)正式揭曉《決勝時刻》系列全新作品《決勝時刻：先鋒》內容細節，同時也確認遊戲將以二戰時空背景為設計，同時也預告將在今年下半年推出《決勝時刻：現代戰域》全新遊戲體驗。
《決勝時刻：先鋒》將包含劇情戰役、線上多人遊戲和殭屍合作模式，同時玩家將扮演特種部隊改寫歷史，並且組成第一特遣隊前往歐洲東西部戰線、太平洋和北非探索故事情節高潮迭起的第二次世界大戰劇情戰役。
多人遊戲會在遊戲發行首日推出多達20張地圖，而殭屍模式愛好者則可以暢玩經典的殭屍遊戲體驗，包括《決勝時刻》系列首創的角色穿越機制。另外，玩家可進一步體驗全新《決勝時刻：現代戰域》遊戲體驗，內容包含全新地圖、全新遊戲內容和全新遊戲體驗。
遊戲部分則是由Sledgehammer Games開發，並且採用《現代戰爭》所使用的新世代《決勝時刻》引擎，至於殭屍模式的開發則由Treyarch主導開發，而《決勝時刻：現代戰域》是由Raven Software領軍開發。另外，包含Beenox、Demonware、High Moon Studios、Activision Shanghai Studio和Toys for Bob等遊戲工作室也協助開發《決勝時刻：先鋒》與《決勝時刻：現代戰域》。
《決勝時刻：先鋒》從即日起開放預購，預計在11月5日透過PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及PC版Battle.net遊戲平台發行。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言