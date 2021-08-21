快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

《決勝時刻：先鋒》正式揭曉 確定以二戰為背景、扮演特種部隊改寫歷史

聯合新聞網 / 楊又肇

先前以短片形式預告後，動視 (Activision)正式揭曉《決勝時刻》系列全新作品《決勝時刻：先鋒》內容細節，同時也確認遊戲將以二戰時空背景為設計，同時也預告將在今年下半年推出《決勝時刻：現代戰域》全新遊戲體驗。

《決勝時刻：先鋒》將包含劇情戰役、線上多人遊戲和殭屍合作模式，同時玩家將扮演特種部隊改寫歷史，並且組成第一特遣隊前往歐洲東西部戰線、太平洋和北非探索故事情節高潮迭起的第二次世界大戰劇情戰役。

多人遊戲會在遊戲發行首日推出多達20張地圖，而殭屍模式愛好者則可以暢玩經典的殭屍遊戲體驗，包括《決勝時刻》系列首創的角色穿越機制。另外，玩家可進一步體驗全新《決勝時刻：現代戰域》遊戲體驗，內容包含全新地圖、全新遊戲內容和全新遊戲體驗。

遊戲部分則是由Sledgehammer Games開發，並且採用《現代戰爭》所使用的新世代《決勝時刻》引擎，至於殭屍模式的開發則由Treyarch主導開發，而《決勝時刻：現代戰域》是由Raven Software領軍開發。另外，包含Beenox、Demonware、High Moon Studios、Activision Shanghai Studio和Toys for Bob等遊戲工作室也協助開發《決勝時刻：先鋒》與《決勝時刻：現代戰域》。

《決勝時刻：先鋒》從即日起開放預購，預計在11月5日透過PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及PC版Battle.net遊戲平台發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

二戰 戰爭

延伸閱讀

《決勝時刻：先鋒》預計11月5日推出 前往四大戰線親自扮演歷史英雄

《決勝時刻：先鋒》官方預告釋出 揭蘇、德二戰場景暗示登場角色來歷

Xbox不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式 將聚焦打破平台限制的遊玩體驗

Xbox Series X命名規則好難懂？ 連官方都忍不住玩繞口令自嘲

相關新聞

開學前大放送！遠傳friDay影音方案 動漫10元看到飽

暑假將進入尾聲，快趁開學前狂追喜愛的動漫作品！遠傳（4904）friDay影音推出「夏日動漫祭」， 8月底前只要在官網購...

Sony配合《NBA 2K22》上市推DualSense無線控制器同捆組 內容物曝光

配合即將在9月10日推出的《NBA 2K22》，索尼互動娛樂宣布將在遊戲上市當日同步推出DualSense無線控制器與「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡同捆組合。

Xbox不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式 將聚焦打破平台限制的遊玩體驗

雖然進幾年內陸續收購許多遊戲工作室，甚至日前更順利完成收購ZeniMax，取得Bethesda等遊戲內容資產，但微軟顯然在Xbox平台的遊戲發展策略不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式，而是希望Xbox平台可以協助更多遊戲創作者吸引玩家支持其作品。

Rockstar或許會以AI建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手VI》遊戲世界

除了確定會在8月18日的realme 828粉絲節預熱活動揭曉旗下首款筆電產品realme Book，相關消息更透露realme準備同步推出品牌滑鼠與集線器等配件。

由法國遊戲工作室打造、以原作為基礎的《越南大戰戰略版》 將登上Nintendo Switch

稍早在任天堂預錄直播節目「Indie World Showcase」中，確認由法國遊戲工作室Leikir Studio研發、Dotemu發行，並且以SNK旗下《越南大戰》 (Metal Slug)作品為基礎，透過戰棋策略形式打造的衍生遊戲《越南大戰戰略版》 (Metal Slug Tactics)，確定將打造Nintendo Switch平台版本，預計在2022年推出。

EA釋出全新短影片「Exodus」 描述《戰地風雲2042》各個「專家」特性

日前揭曉第三種多人遊玩模式「傳送門」 (Portal)相關細節後，EA稍早釋出全新短影片「Exodus」，描述從未歸者 (No-Pat)內戰開始的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)遊玩細節。其中更包含可由玩家操作使用的「專家」 (Specialists)特性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。