Sony配合《NBA 2K22》上市推DualSense無線控制器同捆組 內容物曝光

配合即將在9月10日推出的《NBA 2K22》，索尼互動娛樂宣布將在遊戲上市當日同步推出DualSense無線控制器與「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡同捆組合。

在此同捆組合中，將包含對應PlayStation 5使用的DualSense無線控制器，以及包含3個MyTEAM卡包及2500 MyTEAM點數數位內容的「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡 (編按：並未包含《NBA 2K22》遊戲內容)。

《NBA 2K22》是由Visual Concepts開發、2K Sports發行，並且以NBA聯賽為基礎的籃球模擬遊戲，將對應PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One系列、Nintendo Switch與PC平台遊玩，並且收錄眾多NBA及WNBA聯賽球隊與球員。

另外，玩家也能在MyTEAM裡用當今的明星，或是過往的傳奇人物打造夢幻球隊，並且在MyCAREER裡實現成為職業球員的夢想，體驗挺進NBA的崛起旅程，或是在MyNBA和MyWNBA裡發揮管理才能，成為厲害的執行高層。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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