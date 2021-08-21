Sony配合《NBA 2K22》上市推DualSense無線控制器同捆組 內容物曝光
配合即將在9月10日推出的《NBA 2K22》，索尼互動娛樂宣布將在遊戲上市當日同步推出DualSense無線控制器與「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡同捆組合。
在此同捆組合中，將包含對應PlayStation 5使用的DualSense無線控制器，以及包含3個MyTEAM卡包及2500 MyTEAM點數數位內容的「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡 (編按：並未包含《NBA 2K22》遊戲內容)。
《NBA 2K22》是由Visual Concepts開發、2K Sports發行，並且以NBA聯賽為基礎的籃球模擬遊戲，將對應PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One系列、Nintendo Switch與PC平台遊玩，並且收錄眾多NBA及WNBA聯賽球隊與球員。
另外，玩家也能在MyTEAM裡用當今的明星，或是過往的傳奇人物打造夢幻球隊，並且在MyCAREER裡實現成為職業球員的夢想，體驗挺進NBA的崛起旅程，或是在MyNBA和MyWNBA裡發揮管理才能，成為厲害的執行高層。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言