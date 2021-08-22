快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

台南小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶可夢商店現倒店潮！粉絲趕見最後一面 見收據「隱藏訊息」淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
日本近來關閉多家寶可夢商店，令許多粉絲不捨。圖為AEON mall岡山店。圖擷取自twitter
日本近來關閉多家寶可夢商店，令許多粉絲不捨。圖為AEON mall岡山店。圖擷取自twitter

在新冠肺炎疫情紛擾下，許多店家不敵人潮衰退，紛紛關門大吉，就連知名的企業行號也在其中。最近日本的寶可夢商店，也興起一股倒閉潮。就有一位網友，在最後一次到寶可夢商店消費時，意外發現在店家收據中的隱藏訊息，惹哭不少其他網友。

根據日本媒體「grape」報導，廣大寶可夢粉絲的聖地「寶可夢商店」，最近關閉了許多分店，例如伊丹空港店、關西空港店、AEON mall岡山店等等，令許多粉絲相當心疼。

一位twitter網友「koebito」，就趕在寶可夢商店收攤前夕，到店內進行消費。結果當他拿到結帳收據時，發現在商品的最後一行，印著一項他沒有購買的「0元商品」。仔細一看商品品名，寫著「給最喜歡的你一直以來謝謝了」，顯然是店家在關門前，給寶可夢粉絲最後的道別。

許多網友表示「這結帳一定捨不得丟」、「欸？居然要關店了」、「感人」、「這會成為傳說吧」、「我有去過關西空港店」、「我要哭了」、「這是哪家的結帳」、「好像有關店的都會提供」、「新婚旅行還去過，充滿回憶的場所啊」、「必須紀念的結帳」、「真的假的」。

寶可夢

延伸閱讀

報導指稱任天堂遊戲配樂原訂在東京奧運開幕式播放 但最終取消合作

寶可夢還是蛋黃哥？5款「特色中秋禮盒」現享69折起

《寶可夢大集結》手機版9月22日上線！仙子伊布、象牙豬宣布參戰

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》最新資訊公開 4種洗翠地區寶可夢樣貌曝光

相關新聞

寶可夢商店現倒店潮！粉絲趕見最後一面 見收據「隱藏訊息」淚崩

在新冠肺炎疫情紛擾下，許多店家不敵人潮衰退，紛紛關門大吉，就連知名的企業行號也在其中。最近日本的寶可夢商店，也興起一股倒閉潮。就有一位網友，在最後一次到寶可夢商店消費時，意外發現在店家發票中的隱藏訊息，惹哭不少其他網友。

Sony配合《NBA 2K22》上市推DualSense無線控制器同捆組 內容物曝光

配合即將在9月10日推出的《NBA 2K22》，索尼互動娛樂宣布將在遊戲上市當日同步推出DualSense無線控制器與「NBA 2K22 Jumpstart Bundle」下載卡同捆組合。

開學前大放送！遠傳friDay影音方案 動漫10元看到飽

暑假將進入尾聲，快趁開學前狂追喜愛的動漫作品！遠傳（4904）friDay影音推出「夏日動漫祭」， 8月底前只要在官網購...

Xbox不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式 將聚焦打破平台限制的遊玩體驗

雖然進幾年內陸續收購許多遊戲工作室，甚至日前更順利完成收購ZeniMax，取得Bethesda等遊戲內容資產，但微軟顯然在Xbox平台的遊戲發展策略不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式，而是希望Xbox平台可以協助更多遊戲創作者吸引玩家支持其作品。

Rockstar或許會以AI建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手VI》遊戲世界

除了確定會在8月18日的realme 828粉絲節預熱活動揭曉旗下首款筆電產品realme Book，相關消息更透露realme準備同步推出品牌滑鼠與集線器等配件。

由法國遊戲工作室打造、以原作為基礎的《越南大戰戰略版》 將登上Nintendo Switch

稍早在任天堂預錄直播節目「Indie World Showcase」中，確認由法國遊戲工作室Leikir Studio研發、Dotemu發行，並且以SNK旗下《越南大戰》 (Metal Slug)作品為基礎，透過戰棋策略形式打造的衍生遊戲《越南大戰戰略版》 (Metal Slug Tactics)，確定將打造Nintendo Switch平台版本，預計在2022年推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。