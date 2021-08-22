寶可夢商店現倒店潮！粉絲趕見最後一面 見收據「隱藏訊息」淚崩

在新冠肺炎疫情紛擾下，許多店家不敵人潮衰退，紛紛關門大吉，就連知名的企業行號也在其中。最近日本的寶可夢商店，也興起一股倒閉潮。就有一位網友，在最後一次到寶可夢商店消費時，意外發現在店家收據中的隱藏訊息，惹哭不少其他網友。

根據日本媒體「grape」報導，廣大寶可夢粉絲的聖地「寶可夢商店」，最近關閉了許多分店，例如伊丹空港店、關西空港店、AEON mall岡山店等等，令許多粉絲相當心疼。

一位twitter網友「koebito」，就趕在寶可夢商店收攤前夕，到店內進行消費。結果當他拿到結帳收據時，發現在商品的最後一行，印著一項他沒有購買的「0元商品」。仔細一看商品品名，寫著「給最喜歡的你一直以來謝謝了」，顯然是店家在關門前，給寶可夢粉絲最後的道別。

許多網友表示「這結帳一定捨不得丟」、「欸？居然要關店了」、「感人」、「這會成為傳說吧」、「我有去過關西空港店」、「我要哭了」、「這是哪家的結帳」、「好像有關店的都會提供」、「新婚旅行還去過，充滿回憶的場所啊」、「必須紀念的結帳」、「真的假的」。

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