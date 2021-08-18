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動視確認下一款《決勝時刻》系列作品 將以《決勝時刻：先鋒》為稱

聯合新聞網 / 楊又肇

先前證實今年依然會推出《決勝時刻》系列正統新作消息後，動視 (Activision)稍早宣布推出名為《決勝時刻：先鋒》 (Call of Duty：Vanguard)的新作。

在稍早公布內容中，除了確定遊戲將以第二次世界大戰為背景，更透露將在美國西岸時間8月19日上午10點30分 (台灣時間8月20日凌晨1點30分)的《決勝時刻：現代戰域》 (Call of Duty：Warzone)直播中公布具體細節。

而在此次釋出預告短片中，出現來自不同國家的四名主要登場角色，同時也能看見廢棄城鎮、荒地、森林、海灘等戰場，同時也出現諸多歐洲語言標語。

此外，動視也確認《決勝時刻：先鋒》將由曾經負責《決勝時刻：二戰》 (Call of Duty: WWII)等作品Sledgehammer Games遊戲工作室開發。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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