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更多日系遊戲轉向行動平台 《惡魔城》系列新作將於Apple Arcade獨佔推出

聯合新聞網 / 楊又肇

Konami數位娛樂 (Konami Digital Entertainment)宣布，將於蘋果旗下遊戲訂閱服務Apple Arcade推出《惡魔城》系列新作《惡魔城 靈魂魔書》 (悪魔城ドラキュラ - Grimoire of Souls)。

此次新作為1986年於任天堂紅白機推出的《惡魔城》以來，第一款率先在行動裝置推出作品，並且由Apple Arcade訂閱遊戲服務獨佔，同樣以橫向捲軸動作遊戲呈現，玩家可以操作初代主角「西蒙」 (シモン)，或是吸血鬼與人類混血、《惡魔城：月下夜想曲》中以主角身分登場的「阿爾卡多」 (アルカード)等角色。

同時，遊戲提供總計60個關卡，並且透過每日、每週任務內容提供玩家多元遊玩體驗。而角色設計則是由過去《惡魔城》系列角色設計師小島文美操刀，音樂則由過去同樣打造多部《惡魔城》系列配樂的作曲家山根ミチル負責。

不過，目前《惡魔城 靈魂魔書》尚未確認具體推出時間。

而從目前Apple Arcade訂閱遊戲服務發展來看，已經累積吸引包含有「Final Fantasy之父」稱謂的坂口博信推出新作《Fantasian》，同時也吸引諸如CAPCOM、SEGA等日本遊戲業者進駐推出遊戲新作，加上此次Konami數位娛樂宣布率先在Apple Arcade推出《惡魔城》系列新作，更凸顯越來越多遊戲業者透過行動裝置平台優先推出遊戲作品，藉此吸引更多人遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 日本 Apple

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