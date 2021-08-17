Rockstar或許會以AI建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手VI》遊戲世界

在今年以線上形式舉辦的GDC 2021活動中，打造《俠盜獵車手》系列與《碧血狂殺》系列的Rockstar，分享旗下藉由機器學習方式改進遊戲中人類、動物肢體動作，使其在遊戲中的動作反應更趨真實，另外也能藉由人工智慧技術建構更擬真的遊戲世界。

從橫跨三個世代遊戲主機，至今仍在銷售的《俠盜獵車手V (Grand Theft Auto V)》來看，Rockstar幾乎以真實的洛杉磯為基礎，建構遊戲中虛構城市洛聖都 (Los Santos)。而在《碧血狂殺2》同樣採開放世界形式設計，甚至《俠盜獵車手V》採用地圖面積僅佔《碧血狂殺2》的56%左右。

因此以整體設計來看，幾乎難以透過傳統人力方式建模，甚至難以呈現更擬真的遊戲場景。

以Rockstar說明，《碧血狂殺2》中光是馬的動畫內容就超過3000組以上，同時各匹馬還會有不一樣的肢體動作表現，因此接下來如果要再次打造地圖規模更大的開放世界設計遊戲，Rockstar幾乎難以透過人力方式逐一建模。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

而透過人工智慧技術作為輔助，目前可能是最好的方式，即便要大量進行修改也能縮短整體所需工作時間，甚至可以衍生更多自然生成的遊戲場景，讓玩家可以盡情在遊戲世界中「迷路」。

不過，目前仍無法確認Rockstar是否因為投入更多人工智慧技術研發，因此遲遲未有下一款作品《俠盜獵車手VI》推行計畫消息。同時從目前人工智慧技術應用模式來看，或許未來《俠盜獵車手VI》採用遊戲地圖範圍將比《俠盜獵車手V》、《碧血狂殺2》更大，讓玩家能更恣意地在遊戲世界中探索。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦