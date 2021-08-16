Xbox不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式 將聚焦打破平台限制的遊玩體驗

雖然進幾年內陸續收購許多遊戲工作室，甚至日前更順利完成收購ZeniMax，取得Bethesda等遊戲內容資產，但微軟顯然在Xbox平台的遊戲發展策略不會比照Sony著重PlayStation平台獨佔作品方式，而是希望Xbox平台可以協助更多遊戲創作者吸引玩家支持其作品。

接受GamesRadar網站訪談時，微軟Xbox負責人Phil Spencer表示不會比照Sony在PlayStation平台透過大量平台獨佔作品吸引玩家的發展策略，雖然Xbox平台同樣也有不少由微軟旗下遊戲工作室打造的平台獨佔內容，但更多遊戲仍維持在不同平台發行，藉此吸引更多玩家支持。

例如藉由收購ZeniMax進而取得的Bethesda旗下遊戲內容，並不會因為成為微軟旗下資產而變成只能在Xbox平台遊玩，強調未來依然會維持多平台發行模式，藉此讓遊戲作品可切入更多用戶族群市場。

在此之前，Phil Spencer也強調將使Xbox平台成為更多人遊玩遊戲首選平台，但其中並未包含透過大量平台獨佔作品吸引玩家，而是希望透過Xbox遊戲主機使用體驗吸引更多玩家，同時採按月固定計費方式訂閱使用的Xbox Game Pass服務，目前也成為微軟在遊戲發展重點項目，讓玩家可以輕易擁有更多遊戲內容、遊戲內容可被更多人遊玩，藉此形成微軟、遊戲開發商及玩家三贏局面，更預期能改變過往遊戲體驗因平台差異而受限情況。

不過，為了確保Xbox平台發展優勢，微軟依然會維持部分遊戲作品在Xbox平台獨佔，例如過往推出的《最後一戰》、《極限競速》、《神鬼預言》等系列作品，而Bethesda今年宣布推出的新作《星空》，將以Xbox平台獨佔形式提供。但以整體來看，微軟目前相當積極推動遊戲跨平台遊玩發展，藉此擴展更龐大的遊戲市場規模。

但在Sony方面，雖然目前在PlayStation平台上的獨佔遊戲依然不少，但其實目前在遊戲市場發展策略也開始有些改變，例如今年2月初發行的《美國職棒大聯盟21》，便成為第一款同步在Xbox平台推出的Sony發行遊戲，而今年也陸續將不少原本在PlayStation平台發行遊戲帶到PC平台，並且藉由PC平台可搭配不同硬體運作特性，進而讓遊戲加入更多細節顯示、即時光影追跡效果等應用，讓使用者能有不同遊玩體驗，同時也讓遊戲內容能吸引更多玩家。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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