Rockstar或許會以AI建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手VI》遊戲世界

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聯合新聞網 / 楊又肇

除了確定會在8月18日的realme 828粉絲節預熱活動揭曉旗下首款筆電產品realme Book，相關消息更透露realme準備同步推出品牌滑鼠與集線器等配件。

從稍早曝光消息顯示，realme將配合即將推出的筆電產品同步推出滑鼠集線器等配件，藉此讓使用者更方便使用realme Book。

而從目前對外透露資訊來看，realme第一款筆電正式名稱將以realme Book Slim為稱，顯示將主打輕薄機身設計，另外在整體配置上也與MacBook Pro相仿，同樣配置偌大的觸控板設計，並且採用指紋識別功能，左側則配置兩組USB-C連接埠，其中一組同時對應Intel Thunderbolt 4，另一組則對應USB-C 3.2 Gen. 2，右側則配置單組USB-A連接埠與3.5mm耳機孔。

目前不確定realme預計提供的集線器對應連接埠設計，但其中應該會包含一組HDMI輸出、USB-A與USB-C連接埠選項。

至於realme品牌滑鼠，看起來與小米滑鼠十分相似，僅對應簡潔外觀設計，並且提供偌大的左右按鍵與滾輪設計。而除了標準滑鼠，realme先前也傳出將以子品牌Narzo推出遊戲滑鼠配件，但目前似乎並未有更進一步消息。

除了推出realme Book Slim，接下來是否也會推出運算效能更高版本，或是對應遊戲使用版本，目前暫時還無法確認。

realme預計在8月18日舉辦realme 828粉絲節預熱活動，除了將公布realme 828粉絲節相關活動內容，同時也會正式揭曉realme Book具體細節，更準備公布realme旗下首款平板裝置。

不過，目前包含realme Book、realme品牌平板都沒有引進台灣市場計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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