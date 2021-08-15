由法國遊戲工作室打造、以原作為基礎的《越南大戰戰略版》 將登上Nintendo Switch

稍早在任天堂預錄直播節目「Indie World Showcase」中，確認由法國遊戲工作室Leikir Studio研發、Dotemu發行，並且以SNK旗下《越南大戰》 (Metal Slug)作品為基礎，透過戰棋策略形式打造的衍生遊戲《越南大戰戰略版》 (Metal Slug Tactics)，確定將打造Nintendo Switch平台版本，預計在2022年推出。

在此之前，《越南大戰戰略版》已經確認將會登上Windows PC平台，並且透過Steam服務平台銷售。而在此次公布消息中，則是確認將推出Nintendo Switch平台版本，藉此吸引更多遊戲玩家。

玩家在遊戲中，將可操作《越南大戰》系列作品中登場的「馬可」、「塔馬」、「英里」、「菲奧」等角色，透過不同武器、技能挑戰各類任務。此外，此次公布影片內容也確認系列作品中登場的二足步行戰車「SVX-15D 步行機甲」也將登場。

目前《越南大戰戰略版》確認會在2022年上市，預計在Steam及Nintendo Switch平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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