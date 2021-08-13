性騷擾等風波持續延燒 暴雪娛樂再度損失三名資深遊戲設計師

在性騷擾等風波持續纏身情況下，暴雪娛樂除了日前確認總裁、全球資深人事副總裁相繼離職，稍早更證實包含《暗黑破壞神4》遊戲總監Luis Barriga、首席關卡設計師Jesse Mccree，以及《魔獸世界》設計師Jonathan LeCraft均已離開暴雪娛樂。

依照Kotaku網站報導指稱，暴雪娛樂母公司動視暴雪證實上述三人均已離職消息，但並未透露具體離開原因。但相關看法認為與近期暴雪娛樂內部發生性騷擾等風波，並且引發不少員工不滿有關。

在進一步說明中，動視暴雪表示將會持續尋找合適接任負責人，並且強調將持續提供令人振奮的遊戲作品，以及提供員工更安全且具效率的工作環境。

不過，此次確認離開的三名暴雪娛樂員工都在公司歷任多年，其中擔任《暗黑破壞神4》遊戲總監的Luis Barriga至少在公司任職超過15年，曾經負責帶領《魔獸世界》研發，並且參與包括《燃燒的遠征》、《巫妖王之怒》、《浩劫與重生》等資料片開發，後續則轉任《暗黑破壞神3：奪魂之鐮》等內容研發。

至於擔任首席關卡設計師的Jesse Mccree，以及擔任《魔獸世界》設計師的Jonathan LeCraft也都是至少從2005年就已經在暴雪娛樂任職的資深員工。

此次再次損失三名資深員工，加上先前包含總裁在內領導人相繼離開，或許將使暴雪娛樂面臨更大壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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