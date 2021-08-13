EA釋出全新短影片「Exodus」 描述《戰地風雲2042》各個「專家」特性

日前揭曉第三種多人遊玩模式「傳送門」 (Portal)相關細節後，EA稍早釋出全新短影片「Exodus」，描述從未歸者 (No-Pat)內戰開始的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)遊玩細節。其中更包含可由玩家操作使用的「專家」 (Specialists)特性。

而在短影片中，更讓過去曾在《戰地風雲4》戰役模式中登場，由Michael K. Williams飾演的"愛爾蘭佬"「金布爾‧格拉夫斯」 (Kimble “Irish” Graves)再次登場，並且將在《戰地風雲2042》成為未歸者「專家」。

另外，「Exodus」短影片中也提及摧毀愛爾蘭，並且製造更多衝突的神祕領導人「Oz」，並且讓更多「專家」加入衝突，同時也讓玩家更深入《戰地風雲2042》的遊戲世界。

先前EA已經揭曉遊戲中的4名「專家」，分別包含隸屬偵察兵、可操作OV-P偵察無人機及可識別動作的「維克斯‧梵戴爾」，以及隸屬突擊兵、可操作勾索且具靈活能力的「韋伯斯特‧麥凱」，另外兩名則是隸屬輔助兵、可使用S21注射手槍且為戰地醫師身分的「瑪莉亞‧佛克」，還有隸屬工兵、可操作SG-36哨兵系統的「彼得‧古斯科夫斯基」。

此次揭曉的「金布爾‧格拉夫斯」，則成為目前對外公布的第5名「專家」，EA接下來將會在未來幾周內公布更多「專家」細節，玩家將可在遊戲中使用總計10名「專家」改變戰局。

遊戲預計在今年10月22日開放銷售，並且計畫在今年9月開放beta測試，先前已經完成預購的玩家將可優先加入測試，至於EA Play會員則可在10月15日提前以10小時長度時間搶先體驗完整遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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