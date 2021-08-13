終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》即將開啟beta公測

今年在BlizzConline線上活動宣布，將於下半年推出的終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》，稍早確認將在近期內進行beta公測，將可透過Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5及PlayStation 4平台參與測試。

依照暴雪娛樂公布資訊，終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》首波beta公測將在台灣時間8月14日凌晨1點起至8月18日凌晨1點期間展開，預計優先開放預購《暗黑破壞神 II：獄火重生》或《暗黑破壞神》萬惡之源珍藏組合的玩家搶先體驗。

而在台灣時間8月21日凌晨1點起至8月24日凌晨1點之間，則將開放所有玩家參與beta公測。

兩波Beta公開測試期間，身穿鎧甲的聖騎士及來自《毀滅之王》資料片中的德魯伊將加入野蠻人、魔法使和亞馬遜女戰士行列，並且開放玩家遊玩體驗。在公開測試中，玩家也可體驗線上多人遊戲內容，包含以8人團體組隊，聯手迎戰來自烈焰地獄的惡魔爪牙，或是進行一對一的PvP對決。

Beta公開測試內容將包含遊戲第一章與第二章，同時測試期間將不會設置等級上限，玩家可盡情探索各種不同職業並升等自己喜愛的遊戲角色，直到Beta測試結束為止。

除了收錄《暗黑破壞神2》與《毀滅之王》資料片內容，《暗黑破壞神2：獄火重生》將加入高畫質3D設計，以及支援Dolby 7.1環繞音效。而針對玩家需求，暴雪娛樂依然在《暗黑破壞神2：獄火重生》保留經典版本呈現模式，讓玩家可以自行切換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》