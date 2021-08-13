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微軟確定將在Gamescom 2021展前舉辦發表活動 將有特別Xbox FanFest粉絲嘉年華

聯合新聞網 / 楊又肇

除了將在8/10舉辦ID@Xbox獨立遊戲發表活動，微軟接下來更計畫在改為全線上形式舉辦的Gamescom 2021活動開始前，預先進行自家的全線上數位發表活動，預計揭曉下半年預計推出遊戲新作。

依照微軟說明，此項全線上數位發表活動將在美國西岸時間8月24日上午10點舉辦，預期將會說明下半年預計推出的全新遊戲作品陣容，其中包含今年在E3 2021由Bethesda Games確定推出全新科幻題材作品《星空》 (Starfield)，以及計畫在今年聖誕節推出的《最後一戰：無限》，另外也預期包含《世紀帝國IV》，以及《極限競速地平線5》等作品消息。

而不少看法更預期微軟將會進一步說明Xbox Game Pass服務更新內容，藉此吸引更多人訂閱使用此項服務，以利更多遊戲作品能被遊玩。

另一方面，微軟也透露在Gamescom 2021活動期間，將由Bethesda於當地時間8月26日透過Twitch直播遊戲動態消息，更預告將在今年內舉辦特別的Xbox FanFest粉絲嘉年華活動，同樣也會透過線上形式與全球玩家相聚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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