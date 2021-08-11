《戰艦世界》釋出0.10.7版本更新 潛水艇終於成為正式可使用船艦

Wargaming宣布，旗下《戰艦世界》 (World of Warships)正式釋出0.10.7版本更新，增加與《銀河英雄傳說 Die Neue These》首度合作內容，以及將潛水艇納入排名戰，另外也包含新船塢活動De Zeven Provinciën，以及IX階加值戰艦—密蘇里號戰艦 (BB-63)重新回歸。

此次更新內容，確定與日本動畫《銀河英雄傳說 Die Neue These》首度合作將於8月登場，除了加入全新主題迷彩，更包含「羅嚴克拉姆王朝」的萊因哈特·馮·羅嚴克拉姆，以及「自由行星同盟」的楊威利等全新指揮官客製化配音。

而從2019年正式登場，在海戰中扮演關鍵戰術應用的潛水艇，終於在經歷6次公測與無數次封測之後，將在0.10.7版本正式提供玩家使用，提供4種下潛深度：水面、潛望鏡深度、操作深度和最大深度，而每種下潛深度有其適用情況，並且可透過主要武器音響魚雷，搭配聲納音波機制提高魚雷齊射的潛在命中效率。

配合潛水艇正式開放使用，Wargaming也在部分主力艦加入呼叫反潛防禦飛機，並且能在指定區域投擲深水炸彈選項。另外，許多驅逐艦和某些輕型巡洋艦也裝載深水炸彈，用於對抗潛在水底的潛水艦。

另外，除了荷蘭巡洋艦將持續開放搶先體驗，0.10.7版本更新另新增一個由24個階段組成的全新造船工程，讓玩家在鹿特丹船塢建造VIII De Zeven Provinciën，另外也新增了一個全新戰鬥任務系列，完成戰鬥任務的玩家將能獲得「荷蘭巡洋艦：第2部分」紀念旗幟，以及帶有強化技能的荷蘭獨特指揮官Klaas Janssen。

最後，為紀念第二次世界大戰結束，Wargaming將在8月27日推出特別活動，預計讓IX階加值戰艦—密蘇里號戰艦 (BB-63)重新回歸，玩家能以達布隆兌換Missouri隨機組合包獲得。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》