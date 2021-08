《鬥陣特攻2》可能無緣在2022年推出 受疫情、公司醜聞等因素影響

《鬥陣特攻2》並未在今年初的BlizzConline活動期間宣布正式推出消息,但暴雪娛樂日前表示《鬥陣特攻2》相關開發進度順利,因此不少玩家預期此款遊戲將可在明年推出,但從稍早傳出消息表示,《鬥陣特攻2》仍有可能再次延後,甚至無法順利在2022年上市。

Twitter用戶@metro_ow指出,從《鬥陣特攻2》內部開發團隊相關消息來源得知,《鬥陣特攻2》有可能無法順利在2022年推出,其中因素在於開發時程比原本預期還要長,因此將影響原訂上市時程。

而從近年受到新型冠狀病毒疫情影響,不少遊戲作品開發進度多半都受到影響,包含Sony原訂推出的《跑車浪漫旅7》、《戰神》新作,以及由Daedalic Entertainment GmbH開發的《魔戒:咕嚕》、華納兄弟遊戲發行的《高譚騎士》與《霍格華茲的傳承》均宣布延後上市消息,暴雪娛樂方面預期也受到相同影響。

I've heard from multiple people close to my original source with OW2 that the development is taking longer than expected. From what I can gather a release in 2022 does not seem likely anymore. I hope this is false and I'm proven wrong.