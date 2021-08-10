《鬥陣特攻2》可能無緣在2022年推出 受疫情、公司醜聞等因素影響

《鬥陣特攻2》並未在今年初的BlizzConline活動期間宣布正式推出消息，但暴雪娛樂日前表示《鬥陣特攻2》相關開發進度順利，因此不少玩家預期此款遊戲將可在明年推出，但從稍早傳出消息表示，《鬥陣特攻2》仍有可能再次延後，甚至無法順利在2022年上市。

Twitter用戶@metro_ow指出，從《鬥陣特攻2》內部開發團隊相關消息來源得知，《鬥陣特攻2》有可能無法順利在2022年推出，其中因素在於開發時程比原本預期還要長，因此將影響原訂上市時程。

而從近年受到新型冠狀病毒疫情影響，不少遊戲作品開發進度多半都受到影響，包含Sony原訂推出的《跑車浪漫旅7》、《戰神》新作，以及由Daedalic Entertainment GmbH開發的《魔戒：咕嚕》、華納兄弟遊戲發行的《高譚騎士》與《霍格華茲的傳承》均宣布延後上市消息，暴雪娛樂方面預期也受到相同影響。

OW2 News



I've heard from multiple people close to my original source with OW2 that the development is taking longer than expected. From what I can gather a release in 2022 does not seem likely anymore. I hope this is false and I'm proven wrong. — Metro (@Metro_OW) August 7, 2021

不過，由於暴雪娛樂近期更面臨內部歧視與性騷擾醜聞影響，使得《魔獸世界》相關更新進度也大幅延遲，同時預期也會讓暴雪娛樂其他開發中遊戲作品受到影響，因此造成《鬥陣特攻2》有可能較難在2022年順利推出。

在原定計畫中，《鬥陣特攻2》將會登上Windows PC、PlayStation 4、Xbox One，以及Nintendo Switch遊戲主機平台，但隨著Xbox Series X|S與Playstation 5推出，預期暴雪也會在後續推出相應平台版本。

另外，暴雪娛樂日前確認今年11月依然不會舉辦實體BlizzCon活動，而是維持今年模式選在明年初以線上形式呈現，或是採小規模形式舉辦實體活動，而相關遊戲重大更新則可能至少要等到明年才會有更明確消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》