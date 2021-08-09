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文件顯示Google曾有計畫部分或全額收購EPIC Games 藉此解決雙方爭議

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透露文件內容，顯示Google曾考慮部分或全額收購EPIC Games全數股權，藉此解決雙方爭議。

同時，Google方面也承認，即使Android平台使用者可以透過額外下載安裝方式使用《要塞英雄》 (Fortnite)，安裝過程必然會面臨許多需要手動操作流程，包含從EPIC Games伺服器端下載遊戲APK檔案，並且允許Android手機手動安裝，甚至可能需要額外下載更多附加內容，過程上幾乎至少需要花費15分鐘以上。

而如果是直接透過Google Play Store管道下載安裝的話，僅需透過最多兩個步驟即可自動完成下載安裝，顯示少了可在Google Play Store上架曝光宣傳，對於EPIC Games其實相當不利。

在此之前，EPIC Games認為Google雖然看起來與蘋果互為競爭關係，但實際上並非如此，反而是藉由共同合作關係，導致蘋果能在App Store擁有更大控制權。

依照EPIC Games的說法，認為Google每年向蘋果支付80億至120億美元費用，藉此換取成為Safari瀏覽器等服務預設搜尋引擎，並且因此獲取龐大搜尋廣告等獲利。而Google雖然在形式上以Android與蘋果iOS裝置抗衡，但實際上也維持相當程度的合作關係，造成蘋果在市場上並未有明顯競爭壓力。

因此，開發者在許多情況下必須遵從蘋果訂下規則，其中包含營收分潤比例，或是嚴格的使用平台服務規範，同時Google方面也同樣採取與蘋果幾乎相同營收分潤與使用規範，並未在市場上凸顯更多吸引開發者的平台優勢，實際上是與蘋果共同造成市場壟斷，讓開發者與使用者必須遵循其制訂規則。

另外，依照EPIC Games代表律師所遞交文件顯示，目前EPIC Games已經在遊戲經營投入超過5億美元資金，尤其在EPIC Games Store藉由免費遊戲等誘因吸引玩家，或是向Sony支付2億美元價格取得部分遊戲內容獨佔銷售的作法，導致EPIC Games Store至今仍未獲得正向獲利。

從曝光文件內容顯示，EPIC Games Store在2019年就虧損超過1.81億美元，在2020年虧損金額更累積達2.73億美元，而在今年則預期會有1.39億美元虧損，甚至預期直到2027年也不會有正向營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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