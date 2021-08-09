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微軟將在8月10日舉辦ID@Xbox獨立遊戲發表活動 預計擴大遊戲陣容

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟確認將在美國西岸時間8月10日上午9點舉辦今年度第二場ID@Xbox獨立遊戲發表活動，預計公布諸多在Xbox遊戲主機平台發行的獨立遊戲作品。

依照微軟說明，屆時包含Rebellion、Chump Squad等獨立遊戲開發商、發行商都會參與此項活動，屆時包含預計在9月推出的《The Artful Escape》，以及《歐利歐利世界》、卡牌遊戲《Library of Ruina》與《RPG TIME：光之傳說》，都會登上Xbox遊戲主機平台。

今年在E3 2021期間接連公布諸多遊戲作品，並且強調擴大遊玩體驗之後，微軟接下來也將繼續在維持線上形式舉辦的Gamescom 2021公布諸多新作消息，預期以此吸引更多玩家支持。

去年推出Xbox Series X與Xbox Series S之後，微軟顯然成功吸引不少玩家支持，就連目前在日本市場也出現不少銷售表現，並且有機會在上市不到一年時間，即可超過Xbox One過去在日本市場累積4年又2個月才達成的10萬台銷售紀錄。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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