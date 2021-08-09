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Apple Arcade兩年內收錄遊戲累積增加超過200款 但蘋果仍未公布實際訂閱人數

聯合新聞網 / 楊又肇

從2019年秋季正式推出，並且以每月4.99美元 (新台幣170元)價格訂閱使用的Apple Arcade，目前已經累積超過200款遊戲，讓iPhone、iPad、Mac及Apple TV使用者都能透過此項服務，遊玩諸多由一線品牌遊戲開發商、著名製作人打造的遊戲內容。

除了以每月固定價格訂閱使用，蘋果也將Apple Arcade服務與旗下整合訂閱方案Apple One合併，讓使用者能透過固定價格訂閱即可使用諸多蘋果服務，甚至也提供新訂閱使用者免費體驗一個月，或是提供新購蘋果裝置使用者能免費體驗三個月，藉此吸引更多人加入使用。

而如同微軟目前持續推動按月訂閱的Xbox Game Pass服務，蘋果也希望透過按月訂閱方式吸引更多人使用Apple Arcade服務，不僅可讓使用者透過固定費用即可遊玩所有遊戲內容，同時也能帶動更多遊戲內容被玩家下載遊玩機會。

由於採用按月訂閱使用模式，加上每月計費價格並不算貴，因此能以親民價格、吸睛的遊戲內容增加更多遊玩人數，讓使用者能以單款遊戲價格玩到更多內容，雖然看起來有點吃虧，但實際上卻是能讓Apple Arcade服務成為遊戲廠商、開發者煉金平台，透過製作優質的遊戲作品吸引玩家黏著遊玩，進而可讓玩家願意為了相同開發者在App Store上架銷售的更多優質遊戲作品付費。

因此對於遊戲廠商、開發者而言，Apple Arcade服務更是用來打響名號，宣傳自身遊戲製作能力的平台。縱使無法成功吸引到更多玩家，至少在Apple Arcade服務中依然能獲得一定分潤，對於遊戲廠商、開發者來說也能累積不少市場經驗。

不過，蘋果至今並未對外公布Apple Arcade服務實際訂閱人數，甚至有不少報導指稱蘋果此項訂閱服務可能與另一項串流影音服務Apple TV+一樣，均面臨尷尬的實際訂閱使用人數低迷成長表現，因此選擇持續藉由延長提供免費試用時間，希望藉此增加、維持現行訂閱使用量。

但在後續提出包含Apple Arcade、Apple TV+與Apple Music等訂閱服務在內的Apple One服務，或許多少能協助帶動更多蘋果各項訂閱服務使用量，從蘋果近期財報顯示其服務營收比重增加情況來看，顯然藉由整合訂閱方案策略，確實有助於吸引更多人訂閱使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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