觀察／慶祝Louis Vuitton創辦人200歲冥誕 這家法國時尚品牌用NFT吸引眾人玩遊戲

法國時尚品牌Louis Vuitton (路易威登)，日前為了慶祝創辦人Louis Vuitton第200歲冥誕，特別在iOS及Android平台推出名為《LOUIS：The Game》的手機遊戲，其中更與曾以以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作，拼貼成《Everydays：The First 5000 Days》作品，並且以NFT形式於佳世得拍賣獲得6930萬美元的知名藝術創作家Mike "Beeple" Winklemann合作，讓玩家可以在手機遊戲內有機會獲得NFT形式保存的創作作品。

Louis Vuitton過去就曾與電玩、足球賽事跨界合作

實際上，這並非Louis Vuitton首次跨界進駐遊戲市場，早在2016年就曾在春夏女裝廣告攜手Square Enix，藉由《Final Fantasy XIII》系列作品中的女主角雷光 (Lightning)作為Louis Vuitton品牌形象角色。

而在2019年也曾與《英雄聯盟》全球總決賽聯名合作，讓遊戲中的英雄角色可換上Louis Vuitton品牌造型，甚至賽事獎盃也是由Louis Vuitton客製化訂做。而過去Louis Vuitton也持續贊助世界盃足球賽事，同時也曾協助訂製賽事獎盃。

▲雷光 (Lightning)成為Louis Vuitton品牌在2016年春夏女裝廣告形象角色

▲與《英雄聯盟》全球總決賽聯名合作，讓遊戲中的英雄角色可換上Louis Vuitton品牌造型

▲LV贊助世界盃足球賽事的訂製賽事獎盃

透過NFT形式作品持續吸引玩家遊玩

而此次推出的手機遊戲《LOUIS：The Game》，除了由Possible遊戲開發商以Unreal Engine遊戲引擎打造，則是與Mike "Beeple" Winklemann合作，過去雙方其實也曾在品牌深度合作，例如在2019年春夏女裝系列便與Louis Vuitton品牌創意總監Nicolas Ghesquière共同以現有藝術作品為靈感設計獨家印花。

▲遊戲介面也充滿Louis Vuitton標誌

▲遊戲介面也充滿Louis Vuitton標誌

玩家進入遊戲後，將操作Louis Vuitton代表角色Vivienne，並且在翻山越嶺過程中蒐集Monogram蠟燭，遊戲中必須透過行走、奔跑、攀岩、跳躍等動作進行闖關，分別在Luminous City (光明城)、Adventure Kingdom (冒險王國)、Monogram Island (Monogram島)、Sunshine Metropolis (陽光都會)，以及Birthday Extravaganza (生日慶典)等關卡冒險，並且完成蒐集蠟燭任務。

▲遊戲中各個挑戰關卡

當玩家蒐集200根蠟燭即可解鎖一張明信片，其中將包含介紹Louis Vuitton品牌、家族歷史、技術知識、藝術設計、時裝秀點等內容，讓玩家可以更了解Louis Vuitton品牌背後故事，而透過蒐集明信片及闖關，玩家更可讓Vivienne換上不同外型，並且能在Louis Vuitton虛擬商店兌換物品。

至於在闖關過程中，將會隨機出現10個由Mike "Beeple" Winklemann創作的，以及其他藝術家創作內容，總計30個NFT形式作品，獲取這些NFT形式作品的玩家，則可將其保存在數位錢包內，以目前Mike "Beeple" Winklemann創作作品知名度來看，顯然將是不小誘因。

▲遊戲中累積蠟燭可以換得的明信片

▲遊戲中累積蠟燭可以換得的明信片

▲遊戲中累積蠟燭可以換得的明信片

遊戲本身好不好玩不是重點，品牌作足宣傳才是真正目的

不過，遊戲本身就佔據高達2.5GB容量，加上整體操作靈活度不佳，可能會讓不少玩家有所批評，但整體風格與配樂，加上本身本來就適用於宣傳Louis Vuitton品牌故事，甚至透過著名藝術家創作的NFT形式作品吸引更多人遊玩使用，其實也是相當成功的宣傳手法。

就算無法獲得NFT形式作品，至少玩家也能獲得以虛擬形式呈現、在實體店面要價不菲，甚至必須事先購買Louis Vuitton多個包款，才有資格購買的Vivienne玩偶。

▲在實體店面要價不菲，甚至必須事先購買Louis Vuitton多個包款，才有資格購買的Vivienne玩偶，在遊戲中可以輕易擁有很多款

▲在實體店面要價不菲，甚至必須事先購買Louis Vuitton多個包款，才有資格購買的Vivienne玩偶，在遊戲中可以輕易擁有很多款

另外，從遊戲語言介面除了在全球地區流通使用的英語，更包含簡體中文選項，更凸顯Louis Vuitton品牌看重中國市場潛在消費能力，以及對於Louis Vuitton品牌支持度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》