快訊

父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

迪士尼打造的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」主題郵輪 將於年春季營運

聯合新聞網 / 楊又肇

相比在美國拉斯維加斯希爾頓飯店 (現在的西門飯店)提供的《星際爭霸戰》 (Star Trek)主題體驗，迪士尼顯然希望讓使用者能更沉浸在《星際大戰》 (Star Wars)主題氛圍內，在稍早對外公開、預計明年春季開放營運的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」 (Star Wars: Galactic Starcruiser)，將以豪華郵輪打造成《星際大戰》主題郵輪，並且能讓使用者體驗為期三天兩夜的"太空之旅"，甚至還可以全程進行角色扮演。

依照迪士尼公布預告內容，將透過名為「翡翠號」，並且設定前往巴圖星的銀河星際巡洋艦 (以豪華郵輪改裝)，讓使用者能在船上體驗各式各樣的《星際大戰》主題活動，其中包含光劍訓練、賽巴客 (Sabacc)卡牌遊戲，甚至可以全程以角色扮演方式飾演《星際大戰》中的角色，同時也能參與一些意想不到的冒險活動，例如參與船上的走私團，或是對抗組織作戰等，藉此讓使用者能有更深層的互動體驗。

而在三天兩夜的旅遊行程中，船上依然會安排許多表演活動，或是讓使用者體驗的靜態活動，以及各國餐飲，藉此讓不同使用者都能在船上獲得所需體驗。

至於費用部分，主要是看實際入住人數與房型選擇而定，每晚價格約在749美元至1209美元之間，包含三天兩夜的標準兩人房、餐飲 (不包含酒類飲料)、互動故事任務、角色扮演服飾等娛樂體驗項目，最低費用為4809美元，若增加一名小孩的費用則會額外收取500美元費用，而兩名大人與兩明小孩入住費用則是5999美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

郵輪 迪士尼

延伸閱讀

迪士尼律師諷「黑寡婦」作秀搶錢 演員工會罵：可恥

公主鑽戒好夢幻！迪士尼小美人魚婚戒內藏超甜秘密

中資方便旗郵輪 海南航線試點

思嘉莉「黑寡婦」告迪士尼 外媒爆「艾瑪史東想跟進」

相關新聞

迪士尼打造的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」主題郵輪 將於年春季營運

相比在美國拉斯維加斯希爾頓飯店 (現在的西門飯店)提供的《星際爭霸戰》 (Star Trek)主題體驗，迪士尼顯然希望讓使用者能更沉浸在《星際大戰》 (Star Wars)主題氛圍內，在稍早對外公開、預計明年春季開放營運的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」 (Star Wars: Galactic Starcruiser)，將以豪華郵輪打造成《星際大戰》主題郵輪，並且能讓使用者體驗為期三天兩夜的"太空之旅"，甚至還可以全程進行角色扮演。

Apple Arcade已有超過200款免費遊戲！玩整月只要$170

隨著今天上午三款新遊戲的推出，美國 Apple 公司每月台幣 $170 的 Apple Arcade 遊戲訂閱服務，現在為 iPhone、iPad 和 Mac 用戶提供了 200 多款遊戲。

Nintendo Switch全球累積銷量增至8900萬台 Lite版本銷售明顯趨緩

日前宣布推出換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式的新款Nintendo Switch後，任天堂稍早公布2022財年第一季財報結果，顯示在上一季內總計銷售445萬台Nintendo Switch，使得Nintendo Switch累積銷量增加至8900萬台。

暴雪手遊《暗黑破壞神：永生不朽》 確定延後至2022年推出

在目前公司面臨因性騷擾風波面臨遭加州政府調查，而現任總裁也因此離開，同時遊戲開發進度更受到影響之下，暴雪娛樂確定將原定今年正式推出的手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》 (Diablo Immortal)延後至明年。

招募職缺透露 Google未來將向外部業者提供Stadia技術打造客製化服務

雖然今年2月宣布結束自製遊戲，並且解散相關工作團隊，但Google接下來除了繼續維持線上串流遊戲服務運作，似乎也計畫將Stadia技術提供更多遊戲業者使用，藉此協助打造不同串流遊戲服務。

Sony開始向符合資格的玩家 提供可安裝M.2 SSD的PS5公開測試版韌體

相較微軟在Xbox Series X採用與Seagate合作打造的特規SSD，讓玩家可以擴充遊戲主機儲存容量，Sony則是在PlayStation 5採用公規設計的M.2擴充槽，讓玩家相對容易擴充主機儲存容量。而在稍早向符合資格的玩家所釋出測試韌體中，Sony顯然準備開放玩家使用主機內的M.2插槽擴充儲存容量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。