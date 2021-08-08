迪士尼打造的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」主題郵輪 將於年春季營運

相比在美國拉斯維加斯希爾頓飯店 (現在的西門飯店)提供的《星際爭霸戰》 (Star Trek)主題體驗，迪士尼顯然希望讓使用者能更沉浸在《星際大戰》 (Star Wars)主題氛圍內，在稍早對外公開、預計明年春季開放營運的「星際大戰：銀河星際巡洋艦」 (Star Wars: Galactic Starcruiser)，將以豪華郵輪打造成《星際大戰》主題郵輪，並且能讓使用者體驗為期三天兩夜的"太空之旅"，甚至還可以全程進行角色扮演。

依照迪士尼公布預告內容，將透過名為「翡翠號」，並且設定前往巴圖星的銀河星際巡洋艦 (以豪華郵輪改裝)，讓使用者能在船上體驗各式各樣的《星際大戰》主題活動，其中包含光劍訓練、賽巴客 (Sabacc)卡牌遊戲，甚至可以全程以角色扮演方式飾演《星際大戰》中的角色，同時也能參與一些意想不到的冒險活動，例如參與船上的走私團，或是對抗組織作戰等，藉此讓使用者能有更深層的互動體驗。

而在三天兩夜的旅遊行程中，船上依然會安排許多表演活動，或是讓使用者體驗的靜態活動，以及各國餐飲，藉此讓不同使用者都能在船上獲得所需體驗。

至於費用部分，主要是看實際入住人數與房型選擇而定，每晚價格約在749美元至1209美元之間，包含三天兩夜的標準兩人房、餐飲 (不包含酒類飲料)、互動故事任務、角色扮演服飾等娛樂體驗項目，最低費用為4809美元，若增加一名小孩的費用則會額外收取500美元費用，而兩名大人與兩明小孩入住費用則是5999美元。

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