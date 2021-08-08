Qualcomm斥資46億美元 希望以高於18%比例從麥格納手上搶下瑞典車輛技術業者Veoneer

雖然日前宣布與LG合組公司，藉此強化車輛市場佈局的加拿大車用零件供應商麥格納 (Magna)，在今年7月才宣布協議收購位於瑞典的先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver. Assistance Systems, ADAS)技術供應商Veoneer，但Qualcomm稍早宣布已經獲得董事會批准，希望以總值達46億美元價格說服Veoneer董事會將公司資產轉售給Qualcomm。

依照Qualcomm說明，預計以每股37美元價格進行交易，標榜比麥格納以總值38億美元價格收購，強調出價比例將高於麥格納提出價格約18%。

雖然過去始終強調本身不會踏入自駕車領域，但隨著智慧輔助駕駛技術持續精進，加上越來越多車廠幾乎也將先進駕駛輔助系統形容為自動駕駛功能，同時這些技術更是全自動駕駛車輛重要基礎，因此Qualcomm目前在車輛產品佈局，實際上也幾乎與自動駕駛車輛維持一定的平行發展。

因此，希望透過更高出價金額收購Veoneer，市場看法認為Qualcomm看中的是Veoneer所持有先進駕駛輔助系統技術，以及背後的Arriver軟體技術。畢竟感知元件做得再好，同時也能紀錄更多數據，依然需要更好的軟體演算法協助車輛妥善利用這些數據，才能讓車輛順利判斷鄰近車況、以及判斷是否讓車速減緩，或是決定變換至哪一個車道。

而在近年持續投資V2X車輛應用市場，Qualcomm希望能在車輛市場複製過去在手機市場發展經驗，但在過去幾年發展主要還是聚焦在智慧車載平台，直到近年才推出對應自動駕駛車輛應用的Sanpdragon Ride平台，標榜能以更低運算功耗發揮高達10TOPS的運算效能，藉此支撐車輛在自動駕駛過程中所需算力。

此次宣布希望收購Veoneer，或許也是基於先前雙方曾簽署合作，透過Veoneer旗下感知與駕駛決策軟體技術，結合Qualcomm Snapdragon Ride平台，藉此對應Level 1至Level 4的車輛自動駕駛等級設計，並且計畫在2024年應用在量產車輛產品。因此決定斥資收購Veoneer，顯然也是為了讓自身在車輛市場發展能更穩定成長。

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