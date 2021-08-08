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藉由定位技術 Bird旗下共享滑板車會在交通繁忙地帶自動限速
為了避免旗下共享滑板車在交通繁忙地帶，因為使用者過快操駕速度而發生意外，Bird宣布藉由定位技術讓旗下共享滑板車行經特定通勤地區時，將讓滑板車最高速度限制在時速8英哩 (約時速12.87公里)。
依照Bird說明，由於在交通繁忙地帶以較快速度操駕滑板車，通常容易產生意外，因此透過定位技術劃出特定通勤地帶範圍，讓旗下共享滑板車行經這些地帶時，會自動限制最高速度，避免人為因素造成危險。
而此項功能設計中，同時也會透過Bird官方App標示限制速度地帶，讓使用者在規劃行進路線時，可以預先知道哪些路段可能會被限制最高速度，藉此提前做好準備。
目前此項功能將會先在美國邁阿密、法國馬賽，以及西班牙馬德里地區推行，接下來Bird也會與各地政府、社群組織合作，將此項功能持續推廣至Bird目前進駐多達250個以上城市地區，預計會鎖定人潮較多的公園、購物中心等地區，另外也會針對學校等鄰近交通較為繁忙地區設置限速範圍。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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