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Apple Arcade已有超過200款免費遊戲！玩整月只要$170

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

隨著今天上午三款新遊戲的推出，美國 Apple 公司每月台幣 $170 的 Apple Arcade 遊戲訂閱服務，現在為 iPhoneiPad 和 Mac 用戶提供了 200 多款遊戲。

Apple Arcade超過200款遊戲

Apple Arcade 提供免費試用 1 個月，一次訂閱。無廣告打擾， 沒有 App 內購買，暢玩 200 款以上遊戲，且數量持續增加中。透過「家人共享」，你可和最多達五位家庭成員分享訂閱服務。

Apple Arcade遊戲訂閱服務

Apple Arcade 是一項遊戲訂閱服務，於 2019 年 9 月首次推出，因此，蘋果僅用了不到兩年的時間就為客戶提供了 200 款遊戲供其選擇。

通過 Apple Arcade，所有的遊戲都是免費的，沒有應用內購買選項或廣告。該服務的價格為每月 $4.99 美元或每年 $49.99 美元，以這個訂閱價格，所有家庭成員都可以訪問遊戲。

Arcade跨越裝置盡情暢玩

自 Apple Arcade 推出以來，蘋果一直與獨立開發者和大牌遊戲公司合作開發 Apple Arcade 遊戲，今年4月，蘋果開始重新發布經典遊戲，如《水果忍者》、《紀念碑谷》、《迷你地鐵》、《Threes》等等。

Apple Arcade 遊戲可以在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 上玩，許多遊戲被設計為支援控制器，並支援 PlayStation 和 Xbox 控制器。該服務在 150 多個國家提供。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple 手遊 iPhone iPad

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