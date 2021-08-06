Sony透露新款PlayStation VR頭戴裝置細節特色 支援眼球視角追蹤、4K解析度

Sony在今年2月時證實著手打造下一款PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置，後續更公布全新雙手手持控制器外觀，Sony在一場針對開發者舉辦的PlayStation VR議程中透露部分關鍵規格細節，其中包含僅以單一線路即可與主機連接，單眼對應解析度增加至2000 x 2040，總計可對應4K解析度，同時視野也比前一代增加10°視角，讓使用者能透過110°視角體驗虛擬實境內容。

另一方面，Sony也計畫透過自動調整解析度，以及眼球視線追蹤設計，讓新款PlayStation VR可以針對使用者目光注視部分加強渲染，視角餘光部分則能以較低解析度內容呈現，藉此提高虛擬實境內容呈現流暢度，同時也能減少非必要的運算效能浪費。

此外，新款PlayStation VR更具備自行定位追蹤功能，藉此呈現更穩定、精準的虛擬實境內容呈現效果。

而先前已經公布外觀的雙手手持控制器，在此次透露消息則指出將支援識別手指與裝置之間距離，有點類似透過雷達識別手指位置的使用模式，或許能以此對應模擬手部在虛擬實境中呈現動作。

至於在先前公布消息裡，Sony已經確認 新款手持控制器結合DualSense無線控制器觸覺應用技術，讓使用者能在虛擬實境中有更真實互動。同時，球狀設計也能讓使用者更自然持握，同時能有更高操作自由度，而Sony也表示在設計新款控制器時納入人體工學，讓控制器能更舒適持握，同時也針對不同手掌尺寸使用者進行測試，藉此確保更好的平衡配重。

在此次向開發者說明中，Sony表示將使新款PlayStation VR對應3A等級遊戲遊玩體驗，並且讓所有主打遊戲作品都能對應虛擬實境遊玩模式。

新款PlayStation VR需要透過有線方式與主機連接使用，同時預期要等到2022年才會正式推出，但預計會在今年下半年公布更多規格細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》