快訊

小S喊「我不是台獨」柯宇綸嘆:可惜小S選擇保護自己

鄭明典示警今天主角是它 「西部沿海已有明顯影響」

Sony透露新款PlayStation VR頭戴裝置細節特色 支援眼球視角追蹤、4K解析度

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在今年2月時證實著手打造下一款PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置，後續更公布全新雙手手持控制器外觀，Sony在一場針對開發者舉辦的PlayStation VR議程中透露部分關鍵規格細節，其中包含僅以單一線路即可與主機連接，單眼對應解析度增加至2000 x 2040，總計可對應4K解析度，同時視野也比前一代增加10°視角，讓使用者能透過110°視角體驗虛擬實境內容。

另一方面，Sony也計畫透過自動調整解析度，以及眼球視線追蹤設計，讓新款PlayStation VR可以針對使用者目光注視部分加強渲染，視角餘光部分則能以較低解析度內容呈現，藉此提高虛擬實境內容呈現流暢度，同時也能減少非必要的運算效能浪費。

此外，新款PlayStation VR更具備自行定位追蹤功能，藉此呈現更穩定、精準的虛擬實境內容呈現效果。

而先前已經公布外觀的雙手手持控制器，在此次透露消息則指出將支援識別手指與裝置之間距離，有點類似透過雷達識別手指位置的使用模式，或許能以此對應模擬手部在虛擬實境中呈現動作。

至於在先前公布消息裡，Sony已經確認 新款手持控制器結合DualSense無線控制器觸覺應用技術，讓使用者能在虛擬實境中有更真實互動。同時，球狀設計也能讓使用者更自然持握，同時能有更高操作自由度，而Sony也表示在設計新款控制器時納入人體工學，讓控制器能更舒適持握，同時也針對不同手掌尺寸使用者進行測試，藉此確保更好的平衡配重。

在此次向開發者說明中，Sony表示將使新款PlayStation VR對應3A等級遊戲遊玩體驗，並且讓所有主打遊戲作品都能對應虛擬實境遊玩模式。

新款PlayStation VR需要透過有線方式與主機連接使用，同時預期要等到2022年才會正式推出，但預計會在今年下半年公布更多規格細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation Sony VR

延伸閱讀

Sony揭大型虛擬藝人育成項目「VEE」 多達50位新生代Vtuber將出道

Switch買氣降溫 任天堂上季獲利降17%

PS5銷量累積超過1010萬台 遊戲業務仍佔Sony最大銷售佔比

居家避疫娛樂需求消退 Sony和任天堂財報被分析師看衰

相關新聞

Nintendo Switch全球累積銷量增至8900萬台 Lite版本銷售明顯趨緩

日前宣布推出換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式的新款Nintendo Switch後，任天堂稍早公布2022財年第一季財報結果，顯示在上一季內總計銷售445萬台Nintendo Switch，使得Nintendo Switch累積銷量增加至8900萬台。

暴雪手遊《暗黑破壞神：永生不朽》 確定延後至2022年推出

在目前公司面臨因性騷擾風波面臨遭加州政府調查，而現任總裁也因此離開，同時遊戲開發進度更受到影響之下，暴雪娛樂確定將原定今年正式推出的手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》 (Diablo Immortal)延後至明年。

招募職缺透露 Google未來將向外部業者提供Stadia技術打造客製化服務

雖然今年2月宣布結束自製遊戲，並且解散相關工作團隊，但Google接下來除了繼續維持線上串流遊戲服務運作，似乎也計畫將Stadia技術提供更多遊戲業者使用，藉此協助打造不同串流遊戲服務。

Sony開始向符合資格的玩家 提供可安裝M.2 SSD的PS5公開測試版韌體

相較微軟在Xbox Series X採用與Seagate合作打造的特規SSD，讓玩家可以擴充遊戲主機儲存容量，Sony則是在PlayStation 5採用公規設計的M.2擴充槽，讓玩家相對容易擴充主機儲存容量。而在稍早向符合資格的玩家所釋出測試韌體中，Sony顯然準備開放玩家使用主機內的M.2插槽擴充儲存容量。

原先計畫今年底推出《地平線：西方禁地》 傳上市時間已延後至明年

今年透過「State of Play」活動釋出長達14分鐘實機遊玩影片的《地平線：西方禁地》 (Horizon: Forbidden West)，目前有消息指出可能將延後至2022年推出。

原定今年進入量產的Tesla電動卡車 再次延後至2022年推出

原定今年底會正式上路的Tesla電動卡車頭Semi，稍早證實因為電池相關元件供貨短缺問題，將再次延後至2022年推出，但包含親民價位車款Model Y與電動貨卡Cybertruck仍會依照既定目標在今年透過德國柏林，以及位於美國德州奧斯汀的工廠生產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。