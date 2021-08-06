彌生戲夢桌遊團隊將引進《巫師：舊世界》桌遊 確定推出繁體中文版
日前由波蘭桌遊發行商Go on Board與CD Projekt RED合作，計畫在2022年推出的桌遊作品《The Witcher: Old World (巫師：舊世界)》，日前已經透過Kickstarter集資，並且達成目標金額，因此確定將會進入量產階段。而台灣地區則由彌生戲夢桌遊團隊引進，並且推出繁體中文化版本，在日前透過貝殼放大旗下挖貝Wabay募資平台集資，並且順利在上線後24小時內累積超過新台幣532萬元集資金額。
《The Witcher: Old World》桌遊的世界觀建立在利維亞的傑洛特故事之前，玩家則可透過桌遊所建構《巫師》世界進行冒險，並且與怪物對抗。
遊戲中除了透過卡牌抽選進行攻擊、閃躲，或以魔法連段打敗怪物，更可在《巫師》世界進行探索、為巫師學校爭取榮耀。至於實際遊戲遊玩時間，大約介於90分鐘至150分鐘左右，同時適用年齡為14歲以上。
而由彌生戲夢桌遊團隊引進台灣市場的繁體中文版本，日前已經透過挖貝Wabay募資平台集資，並且順利累積超過新台幣532萬元集資金額，預計會在今年9月底結束。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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