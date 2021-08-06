Nintendo Switch全球累積銷量增至8900萬台 Lite版本銷售明顯趨緩

日前宣布推出換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式的新款Nintendo Switch後，任天堂稍早公布2022財年第一季財報結果，顯示在上一季內總計銷售445萬台Nintendo Switch，使得Nintendo Switch累積銷量增加至8900萬台。

不過，相較前一財年全年的Nintendo Switch整體銷量卻出現大幅下滑，但實際上在標準款Nintendo Switch的累積銷量是逐年增加，先前的全年銷量之所以大幅增加是因為額外推出Nintendo Switch Lite，只是在後續銷售表現下滑，導致相比前一財年的Nintendo Switch整體銷量相對減少21.7%。

依照任天堂說明，受到新型冠狀病毒疫情影響，使得元件供應變得不穩定，因此也造成部分供貨不足問題，但整體疫情影響來看，其實也刺激不少消費者購買Nintendo Switch，例如2019年推出的Nintendo Switch Lite，在去年疫情爆發期間便出現大幅銷售現象，但在後續則是出現趨緩。

而今年宣布推出換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式的新款Nintendo Switch後，預期任天堂接下來將會以現有Nintendo Switch，加上搭載7吋OLED螢幕的新款Nintendo Switch作為銷售主力，或許會規劃讓Nintendo Switch Lite慢慢淡出市場。

至於遊戲軟體方面，《瑪利歐賽車8：豪華版》依然成為最受歡迎的任天堂遊戲，目前累積銷售3800萬套，其次則是《集合啦！動物森友會》，累積銷售3380萬套，而《任天堂明星大亂鬥特別版》也累積銷售達2470萬套。

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