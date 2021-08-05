PS5銷量累積超過1010萬台 遊戲業務仍佔Sony最大銷售佔比

日前宣布PlayStation 5銷量超過1000萬台，成為旗下有史以來銷售速度最快的遊戲主機之後，Sony在稍早公布截至今年6月30日的2021財年第一季財報結果中，確認PlayStation 5從去年11月推出後，至今已經累積超過1010萬台銷量，而PlayStation 4目前更已經累積超過1.164億台銷售紀錄。

而在上一季內，Sony總計銷售230萬台PlayStation 5，以及50萬台PlayStation 4。不過，隨著PlayStation 5已經上市，目前市場對於PlayStation 4的購買需求已經下降，因此相比去年同期銷售仍有190萬台的數量，明顯下降許多。

至於PlayStation Plus付費訂閱用戶人數在上一季累積達4630萬人，比起去年同期增加130萬人，每月活躍使用人數則達1億400萬人。而上一季的遊戲銷售總數則達6360萬套，其中Sony旗下遊戲工作室打造遊戲作品涵蓋約1050萬套，同時透過數位下載版本約佔71%，相比去年同期的遊戲銷售總數為9140萬套，由Sony旗下遊戲工作室打造遊戲作品銷售套數為1870萬套，以及數位下載比例為74%的情況均出現下滑。

在此次公布財報中，Sony表示上一季內銷售金額總計累積達2兆2568億日圓，相比去年同期成長15%，營收則達2801億日圓，相比去年同期增加26%，淨利則達2118億日圓，相比去年同期增加9%。整體來看，遊戲與網路服務業務仍佔Sony最大銷售佔比，其次則是電子產品與解決方案業務，以及金融服務業務。

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