暴雪手遊《暗黑破壞神：永生不朽》 確定延後至2022年推出

在目前公司面臨因性騷擾風波面臨遭加州政府調查，而現任總裁也因此離開，同時遊戲開發進度更受到影響之下，暴雪娛樂確定將原定今年正式推出的手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》 (Diablo Immortal)延後至明年。

依照開發團隊說明，此次延後主要是希望能將更好遊戲體驗帶給玩家，因此希望藉由延後推出時程，讓開發團隊有充足時間調整PvP對戰內容、PvE遊玩體驗，以及更多輔助遊玩項目。

其中，在PvP遊玩體驗部分，開發團隊希望能讓對戰配對結果最佳化，並且考量職業平衡與擊殺時間等因素，並且希望有更多時間可以處理「鬥爭循環」 (The Cycle of Strife)模式最佳化效果。而在PvE模式部分，則計畫加入團戰，以及讓挑戰祕境更加刺激。

另外，開發團隊也計畫加入支援控制手把遊玩，藉此滿足不同操作遊玩需求，相關開發進度預期會在日後釋出beta測試版本時公布。

開發團隊並未提及此次延後是否受到公司近期爭議影響，但以目前風波影響範圍越來越大情況來看，或許多多少少都有些影響吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》