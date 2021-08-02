招募職缺透露 Google未來將向外部業者提供Stadia技術打造客製化服務

雖然今年2月宣布結束自製遊戲，並且解散相關工作團隊，但Google接下來除了繼續維持線上串流遊戲服務運作，似乎也計畫將Stadia技術提供更多遊戲業者使用，藉此協助打造不同串流遊戲服務。

依照Google透過Linkedin刊登的工作職缺，說明將招募負責Stadia業務項目的產品經理，其中更透露將向有意打造客製化串流遊戲服務的業者提供Stadia技術，同時長遠目標更希望藉由Stadia技術推動遊戲等需要即時互動的線上串流服務。

以此來看，Google顯然希望透過Stadia技術協助更多業者打造串流遊戲服務，並且打造更多藉由串流技術打造的線上互動模式。

實際上，在今年2月宣布結束自製遊戲消息時，繼續留任Stadia團隊擔任總經理職位的Phil Harrison就曾透露日後將以提供平台技術與服務營運為主，意味除了繼續維持Stadia服務運作，Google依然有可能透過提供Stadia技術創造全新營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》