聽新聞
test
0:00 / 0:00
招募職缺透露 Google未來將向外部業者提供Stadia技術打造客製化服務
雖然今年2月宣布結束自製遊戲，並且解散相關工作團隊，但Google接下來除了繼續維持線上串流遊戲服務運作，似乎也計畫將Stadia技術提供更多遊戲業者使用，藉此協助打造不同串流遊戲服務。
依照Google透過Linkedin刊登的工作職缺，說明將招募負責Stadia業務項目的產品經理，其中更透露將向有意打造客製化串流遊戲服務的業者提供Stadia技術，同時長遠目標更希望藉由Stadia技術推動遊戲等需要即時互動的線上串流服務。
以此來看，Google顯然希望透過Stadia技術協助更多業者打造串流遊戲服務，並且打造更多藉由串流技術打造的線上互動模式。
實際上，在今年2月宣布結束自製遊戲消息時，繼續留任Stadia團隊擔任總經理職位的Phil Harrison就曾透露日後將以提供平台技術與服務營運為主，意味除了繼續維持Stadia服務運作，Google依然有可能透過提供Stadia技術創造全新營收機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言