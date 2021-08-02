Sony開始向符合資格的玩家 提供可安裝M.2 SSD的PS5公開測試版韌體

相較微軟在Xbox Series X採用與Seagate合作打造的特規SSD，讓玩家可以擴充遊戲主機儲存容量，Sony則是在PlayStation 5採用公規設計的M.2擴充槽，讓玩家相對容易擴充主機儲存容量。而在稍早向符合資格的玩家所釋出測試韌體中，Sony顯然準備開放玩家使用主機內的M.2插槽擴充儲存容量。

依照先前Sony說明，雖然擴充介面採公規M.2插槽設計，但仍要求玩家必須使用PCI Gen 4規格SSD，傳輸速率最好是在每秒5500MB規格，因此目前市面上所銷售的PCI Gen 4規格SSD符合要求比例其實不高。

不過，Sony其實也未將硬體規格要求嚴格設限，即使傳輸速率未達要求，只要符合PCI Gen 4規格與M.2介面設計即可使用 (相容M.2 2230、M.2 2242、M.2 2260、M.2 2280與M.2 22110等規格)，但遊戲執行效率就無法獲得保證。至於支援儲存容量則從250GB起跳，最高可對應4TB容量。

而因為高速傳輸特性因素，Sony建議玩家在SSD額外配合散熱片降低運作溫度，但考量主機內部空間限制，加上散熱片的SSD僅能在不超過25mm寬度、11.25mm厚度，以及散熱片安裝時的最低高度必須在2.45mm，最高高度則不可超過8mm。

另外，SSD使用前必須透過PlayStation 5進行格式化，遊戲則可完整安裝在主機內建儲存空間，或是安裝在擴充SSD，無法將遊戲部分資料存放在主機內建儲存空間，其餘存放在擴充SSD上。而玩家日後如果因故需要將PlaysTation 5n送修的話，必須自行先將擴充SSD拆除。

以目前PlayStation 5內建SSD儲存容量為825GB，扣除部分系統資料佔用空間後，實際可用於存放遊戲內容的儲存空間僅剩667GB，以目前多數玩家偏好使用數位下載版遊戲內容而言，可能在短時間內就會被佔滿，因此透過M.2 SSD擴充儲存容量就顯得重要。

但如果要選擇更經濟實惠的方式，也能透過外接儲存硬碟方式存放下載遊戲，而且整體價格又更加便宜，只是就變成硬碟要以外接形式與PlayStation 5保持連接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》