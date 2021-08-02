原定今年進入量產的Tesla電動卡車 再次延後至2022年推出

原定今年底會正式上路的Tesla電動卡車頭Semi，稍早證實因為電池相關元件供貨短缺問題，將再次延後至2022年推出，但包含親民價位車款Model Y與電動貨卡Cybertruck仍會依照既定目標在今年透過德國柏林，以及位於美國德州奧斯汀的工廠生產。

Semi最早計畫在2019年進入量產，但後來卻因為部分因素延後，而去年更因為疫情影響工廠產能與電池元件供應，因此再次延後生產時間。但在尚未進入量產階段時，Tesla也持續在美國境內測試此款車輛，藉此確保其載貨運作能力，以及自動駕駛應用及電池續航表現是否合乎要求。

Tesla Semi採用4組Model 3馬達規格動力輸出，可在裝載約36公噸貨物情況下發揮20秒內可達時速96.5公里左右的加速表現，空車情況下則僅需5秒即可完成。而這樣的設計自然不是為了強調電動卡車頭行進速度表現，而是在全電輸出情況下的超高扭力優勢，藉此對應更高的載重量。

相比美國環保機構統計數據顯示中型或大型卡車約佔全美地區車輛碳排放量的23%左右，Tesla自然強調希望能藉由電動卡車頭降低此部份佔比。同時，Tesla說明採用4組Model 3馬達的設計，主要在於其中2組馬達可作為故障備援使用需求，一旦另外2組馬達發生故障時，仍可維持一定動力，避免車輛堵住道路影響車流，另外Tesla也針對Tesla Semi採用馬達提供100萬英哩 (約161萬公里)保固。

而續航表現部分，Tesla Semi滿電情況下可達最遠約804公里的行駛續航表現，配合此次同步揭曉的新款Megacharger充電站，則可在半小時內完成充入可行駛約643公里的電力，並同時充電站也能透過上方太陽能板蓄集電力，而非單純僅透過電力線供電。

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