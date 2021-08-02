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原先計畫今年底推出《地平線：西方禁地》 傳上市時間已延後至明年

聯合新聞網 / 楊又肇

今年透過「State of Play」活動釋出長達14分鐘實機遊玩影片的《地平線：西方禁地》 (Horizon: Forbidden West)，目前有消息指出可能將延後至2022年推出。

依照Guerrilla Games董事Hermen Hulst原先透露說法，《地平線：西方禁地》計畫在今年底的聖誕假日前推出，但從彭博新聞取得消息則顯示Guerrilla Games已經決定將此款遊戲上市時間延後至明年。

不過，Sony方面並未對此作任何回應。

從過去Sony旗下遊戲工作室製作內容來看，其實也有不少遊戲作品因故延後推出，例如《最後生還者二部曲》 (The Last of Us Part II)《往日不再》 (Days Gone)，以及《戰神》 (God of War)都曾因為特定因素延後遊戲上市時間。加上近年受到疫情影響之下，許多遊戲開發內容進度也可能因為工作模式改變而有所變動。

《地平線：西方禁地》為2017年2月於PlayStation 4平台推出的《地平線：期待黎明》後續作品，同樣由Guerrilla Games打造，同樣以浩劫千年之後的美國為遊戲舞台，玩家也將再次扮演諾拉部族獵人少女亞蘿伊，並且從舊世界美國猶他州到西岸太平洋的西方邊疆地帶進行冒險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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