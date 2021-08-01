報導指稱任天堂遊戲配樂原訂在東京奧運開幕式播放 但最終取消合作

稍早進行的東京奧運開幕式上，透過大量經典遊戲配樂作為各國代表隊進場音樂，但其中並未出現任何任天堂相關遊戲配樂，因此也引起不少玩家討論。而依照日本經常踢爆名人醜聞或花邊新聞，並且有「文春砲」之稱的週刊《週刊文春》，則是在報導中透露任天堂在最後一刻終止合作計畫。

依照《週刊文春》報導指稱，在一份長達1199頁的文件內容中，顯示任天堂在6月16日為止仍計畫提供主辦單位使用包含《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《卡比之星》，以及《寶可夢》等遊戲作品音樂，藉此作為各國代表隊進場時使用音樂。

不過，任天堂直到開幕式即將開始的前幾天選擇終止合作，但並未說明具體原因。而或許是因為這樣的因素，因此在開幕式上使用音樂，有部分配樂出自相同遊戲作品，其中包含《魔物獵人》、《王國之心》、《傳奇系列》、《Final Fantasy》、《超時空之鑰》等作品均各出現2首配樂，或許就是為了替補原定使用的任天堂遊戲配樂內容。

而在相關報導內容中，更提及開幕式上原定將由Lady Gaga配戴瑪利歐經典紅色帽子，並且透過遠距進入綠色水管，並且由渡邊直美銜接從綠色水管出現在開幕式現場的表演，似乎計畫呼應2016年里約奧運閉幕時，由前日本首相安倍晉三以頭戴瑪利歐帽子現身接手的場景。

此項表演後來也臨時取消，但並未透露具體原因。但不少看法認為有可能與日本目前仍受疫情影響，同時也有不少人對於日本政府仍堅持舉辦東京奧運表示抗議有關，使得任天堂最後決定取消合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》