Xbox Series X|S在日本熱賣 可能年底超越Xbox One過往累積銷量

就在微軟日前透露Xbox Series X與Xbox Series S成為旗下有史以來銷售成長速度最快的遊戲主機後,Twitter也傳出這兩款遊戲主機也在日本創下極快的銷售紀錄,更預測將在不到一年時間,即可超過Xbox One過去在日本市場累積4年又2個月才達成的10萬台銷售紀錄。

依照Twitter用戶John Welfare引述日本電玩通統計數據,表示Xbox Series X與Xbox Series在上週於日本市場總計銷售達4684台,其中Xbox Series X銷量達2262台,而Xbox Series S銷量則達2422台,更預測若未來13週都能維持平均每週銷量超過2483台,就能實現上市後50週內在日本達成10萬台銷量紀錄。

作為對比,John Welfare表示過去微軟在日本市場的Xbox One系列銷量,是在上市後50個月才達成10萬台銷量,因此若Xbox Series X與Xbox Series S能順利在上市後50周累積相同銷售數量,不僅將成為微軟在日本市場銷售最快的遊戲主機,同時也將扭轉過往在日本市場銷量不佳的形象。

而若能維持目前銷售速度,微軟更有機會在今年底之前,讓Xbox Series X、Xbox Series S銷量超越Xbox One在日本市場總累積銷量。

至於Xbox Series X與Xbox Series S之所以能在日本出現明顯銷量,其中因素除了與微軟近年持續與日本遊戲業者合作,同時也包含目前大規模推廣Xbox Game Pass訂閱服務,讓玩家能透過每月固定計價方式遊玩更多遊戲,甚至選擇訂閱Xbox Gme Pass Ultimate方案的玩家,更可透過串流方式在不同連網裝置遊玩遊戲。

Xbox One hit 100,000 in October 2018, 50 months after launch.

Xbox Series can hit 100,000 in 50 weeks. Needs to average more than 2,483 sales the next 13 weeks.

Xbox Series should outsell life time Xbox One sales of ~115,000 this year.

— John Welfare (@Welfare_Queen_I) July 29, 2021