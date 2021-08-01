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指控美國太空總署「作球」給SpaceX 美國政府駁回藍色起源抗議

聯合新聞網 / 楊又肇

日前藍色起源因美國太空總署 (NASA)僅與SpaceX進行獨家合作，認為美國太空總署後來調整合作條件，造成當時僅有SpaceX能符合資格，因此認為有「作球」嫌疑而提出抗議。不過，美國政府問責署 (Government Accountability Office,GAO)稍早則是駁回藍色起源的抗議，認為SpaceX的合作訂單並未有違法，或是違反任何法規情形。

美國太空總署與SpaceX的合作，主要是計畫再次將太空人送上月球，作為阿提米絲計劃 (Artemis program)的一部分，主要希望藉由重返月球，並且在月球上建立長期研究據點，進而成為登入火星的跳板。

而一開始對外招標時，包含SpaceX、藍色起源，以及位於美國阿拉巴馬州的另一間民營機構Dynetics均參與招標，並且計畫從三家業者中選擇兩家合作。不過，在後續調整招標要求後，卻僅剩下SpaceX符合美國太空總署提出合作要求，獨攬29億美元的合作訂單。

藍色起原則認為美國太空總署臨時更改合作要求，同時也未提供足夠時間讓參與招標業者作調整，因此認為有刻意「作球」給SpaceX的情況，進而提出抗議。至於Dynetics也在今年4月提出抗議，認為美國太空總署作法有瑕疵。

但依照美國政府問責署回應說法，則認為美國太空總署選擇與SpaceX合作的作法並未有問題，因此駁回藍色起源與Dynetics的抗議。

在近期時候，亞馬遜創辦人Jeff Bezos透過對外公開信向美國太空總署喊話，強調可以透過向美國太空總署「支付」20億美元費用，藉此換取合作訂單，藉此解決美國太空總署因為預算問題僅能選擇單一業者合作情況，同時也再次重申僅與單一業者合作可能面臨風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 SpaceX 火星

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