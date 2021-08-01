HP針對中國市場啟用 HyperX中文品牌名稱「極度未知」
HP在今年2月下旬宣布以4.25億美元收購金士頓旗下遊戲產品品牌HyperX後，稍早確認將在中國市場啟用「極度未知」中文品牌名稱，藉此凸顯HyperX品牌無限可能特性。
而透過啟用中文品牌名稱，顯示HP接下來將會擴大中國遊戲市場發展佈局，並且將更多HyperX旗下遊戲耳機、鍵盤、滑鼠、麥克風等遊戲周邊配件帶到中國市場。
在先前由HP收購HyperX品牌後，金士頓仍將保留原本記憶體、SSD、隨身碟在內產品，但原本以HyperX品牌推行的電競鍵盤、滑鼠、麥克風、耳機等產品則會移轉至HP體系。
至於金士頓稍早也宣布啟用全新電競品牌Kingston FURY，未來將聚焦電競玩家在記憶體與SSD使用需求，首波產品將包含DDR4及DDR3規格記憶體模組，同時接下來也已經與主機板業者進行新款DDR5記憶體模組相容測試，預計今年第四季將會正式進入市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言