HP針對中國市場啟用 HyperX中文品牌名稱「極度未知」

HP在今年2月下旬宣布以4.25億美元收購金士頓旗下遊戲產品品牌HyperX後，稍早確認將在中國市場啟用「極度未知」中文品牌名稱，藉此凸顯HyperX品牌無限可能特性。

而透過啟用中文品牌名稱，顯示HP接下來將會擴大中國遊戲市場發展佈局，並且將更多HyperX旗下遊戲耳機、鍵盤、滑鼠、麥克風等遊戲周邊配件帶到中國市場。

在先前由HP收購HyperX品牌後，金士頓仍將保留原本記憶體、SSD、隨身碟在內產品，但原本以HyperX品牌推行的電競鍵盤、滑鼠、麥克風、耳機等產品則會移轉至HP體系。

至於金士頓稍早也宣布啟用全新電競品牌Kingston FURY，未來將聚焦電競玩家在記憶體與SSD使用需求，首波產品將包含DDR4及DDR3規格記憶體模組，同時接下來也已經與主機板業者進行新款DDR5記憶體模組相容測試，預計今年第四季將會正式進入市場。

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