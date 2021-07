睽違20年 絕大部分資產曾被NVIDIA收購的3dfx Interactive將捲土重來

過去曾推出著名Voodoo 3D加速卡,後來被NVIDIA收購的3dfx Interactive,稍早透過Twitter帳號預告即將回歸消息。

在早期發展時候,3dfx Interactive藉由Voodoo 3D加速卡吸引不少玩家支持,即便當時僅以子卡形式搭配2D顯示卡進行3D影像加速運算,就連當時同樣推出RIVA 128等顯示卡產品的NVIDIA也無法比擬,而後續推出的Voodoo Rush,甚至後續推出的Voodoo Banshee更成功打下不少早期3D加速應用市場。

而SEGA曾在1997年推出的Dreamcast次世代遊戲主機,原本以開發代號「Black Belt」採用3dfx Interactive技術,但後續因為3dfx Interactive提前透露與SEGA合作關係,因此後續由SEGA轉與合作,更將產品開發代號更改為「Katana」 (日文中的「刀」)。

不過,由於後續開發無法持續獲得突破,3dfx Interactive最終在2002年由NVIDIA以7000萬美元價格收購,大部分資產均轉讓給NVIDIA。

但從此次透過Twitter透露消息,顯示3dfx Interactive有意捲土重來,並且在Intel決定重啟顯示卡市場佈局之後,加入目前以NVIDIA、AMD為首的顯示卡市場競爭。

3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7

— 3dfx Interactive (@3dfxofficial) July 30, 2021