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睽違20年 絕大部分資產曾被NVIDIA收購的3dfx Interactive將捲土重來

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾推出著名Voodoo 3D加速卡，後來被NVIDIA收購的3dfx Interactive，稍早透過Twitter帳號預告即將回歸消息。

在早期發展時候，3dfx Interactive藉由Voodoo 3D加速卡吸引不少玩家支持，即便當時僅以子卡形式搭配2D顯示卡進行3D影像加速運算，就連當時同樣推出RIVA 128等顯示卡產品的NVIDIA也無法比擬，而後續推出的Voodoo Rush，甚至後續推出的Voodoo Banshee更成功打下不少早期3D加速應用市場。

而SEGA曾在1997年推出的Dreamcast次世代遊戲主機，原本以開發代號「Black Belt」採用3dfx Interactive技術，但後續因為3dfx Interactive提前透露與SEGA合作關係，因此後續由SEGA轉與合作，更將產品開發代號更改為「Katana」 (日文中的「刀」)。

不過，由於後續開發無法持續獲得突破，3dfx Interactive最終在2002年由NVIDIA以7000萬美元價格收購，大部分資產均轉讓給NVIDIA。

但從此次透過Twitter透露消息，顯示3dfx Interactive有意捲土重來，並且在Intel決定重啟顯示卡市場佈局之後，加入目前以NVIDIA、AMD為首的顯示卡市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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